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Грибники нашли 10 килограммов ртути в лесу

Опасную жидкость отправили на утилизацию

09 сентября 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: ПСС Челябинской области
Фото: ПСС Челябинской области

В Челябинской области грибники нашли ртуть в пяти пластиковых бутылках, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Находку местные жители сделали 7 сентября в лесу около села Долгодеревенское Сосновского района. Прибывшие на место специалисты упаковали опасную жидкость в транспортировочную тару и вывезли для дальнейшей утилизации.

В общей сложности было изъято 10 килограммов ртути.

Ранее токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что даже съедобные грибы могут быть опасны, если рядом с лесом, где они растут, есть свалка, автомойка или, например, склад горюче-смазочных материалов. Поэтому перед отправкой на тихую охоту стоит заранее изучить местность.

Происшествия грибной сезон

Комментарии 2

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Гость

16:07:47 09-09-2023

Продадут ртуть и смогут все грибы, на всех базарах скупить

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Гость

09:03:41 10-09-2023

" съедобные грибы могут быть опасны, если рядом с лесом, где они растут, есть свалка, автомойка или, например, склад горюче-смазочных материалов. ". а если поля залитые химией?или свалка тары из под этой химии? кто нибудь из контролирующих органов способен защитить нас от тотального истребления?

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