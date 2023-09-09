Грибники нашли 10 килограммов ртути в лесу
Опасную жидкость отправили на утилизацию
09 сентября 2023, 14:05, ИА Амител
В Челябинской области грибники нашли ртуть в пяти пластиковых бутылках, сообщили в поисково-спасательной службе региона.
Находку местные жители сделали 7 сентября в лесу около села Долгодеревенское Сосновского района. Прибывшие на место специалисты упаковали опасную жидкость в транспортировочную тару и вывезли для дальнейшей утилизации.
В общей сложности было изъято 10 килограммов ртути.
Ранее токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что даже съедобные грибы могут быть опасны, если рядом с лесом, где они растут, есть свалка, автомойка или, например, склад горюче-смазочных материалов. Поэтому перед отправкой на тихую охоту стоит заранее изучить местность.
16:07:47 09-09-2023
Продадут ртуть и смогут все грибы, на всех базарах скупить
09:03:41 10-09-2023
" съедобные грибы могут быть опасны, если рядом с лесом, где они растут, есть свалка, автомойка или, например, склад горюче-смазочных материалов. ". а если поля залитые химией?или свалка тары из под этой химии? кто нибудь из контролирующих органов способен защитить нас от тотального истребления?