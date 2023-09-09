Грибники нашли 10 килограммов ртути в лесу

Опасную жидкость отправили на утилизацию

09 сентября 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: ПСС Челябинской области

В Челябинской области грибники нашли ртуть в пяти пластиковых бутылках, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Находку местные жители сделали 7 сентября в лесу около села Долгодеревенское Сосновского района. Прибывшие на место специалисты упаковали опасную жидкость в транспортировочную тару и вывезли для дальнейшей утилизации.

В общей сложности было изъято 10 килограммов ртути.

Ранее токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что даже съедобные грибы могут быть опасны, если рядом с лесом, где они растут, есть свалка, автомойка или, например, склад горюче-смазочных материалов. Поэтому перед отправкой на тихую охоту стоит заранее изучить местность.