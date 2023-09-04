Токсиколог рассказал, какую опасность таят в себе съедобные грибы

Алексей Водовозов посоветовал заранее изучить местность, перед тем как отправиться на тихую охоту

04 сентября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Даже на вид нормальные съедобные грибы могут представлять опасность для человека, заявил токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, все дело в том, что плодовое тело, то есть часть гриба, которую употребляют в пищу, – это концентрат того, что гриб насобирал в себя из почвы. И если рядом с лесом есть свалка, автомойка или, например, склад горюче-смазочных материалов, то вредные вещества могут накапливаться в грибах, и употребление таких продуктов может привести к отравлению.

Поэтому врач советует заранее изучать местность, где вы будете собирать грибы. А еще рекомендует как следует их обрабатывать, причем в первые сутки.

Ранее в Минприроды Алтайского края назвали грибные места в регионе.