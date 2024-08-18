Грищук и Лагно одержали победы в 1-м туре Суперфинала чемпионата по шахматам

Почти все пары мужчин сыграли в ничью

18 августа 2024, 10:02, ИА Амител

Шахматная доска / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В субботу, 17 августа, в Барнауле был сыгран 1-й тур Суперфинала чемпионата России по шахматам в мужском и женском разрядах.

Среди мужчин единственную партию одержал Александр Грищук — он обыграл Артема Тимофеева. Остальные матчи окончились вничью: это Гребнев — Матлаков, Есипенко — Понкратов, Макарян — Дубов, Дреев — Нестеров и Артемьев — Наер.

В женском турнире по одному очку получили сразу три шахматистки. Екатеринга Лагно обыграла Баиру Кованову, Ольга Гиря — Валентину Гунину, а Лея Гарифуллина одержала победу в матче с Натальей Погониной. Ничьей завершились партии Горячкина — Шувалова, Карманова — Чарочкина и Войт — Гольцева.