Как прошел первый день шахматного Суперфинала в Барнауле. Фото

Участники соревнований сыграли свои первые партии

17 августа 2024, 16:30, ИА Амител

Суперфинал чемпионата России по шахматам в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

17 августа в Барнауле состоялся первый день Суперфинала Чемпионата России по шахматам. О том, как прошло мероприятие, - в фоторепортаже amic.ru.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев отметил, что Барнаул выбрали для проведения соревнований по двум причинам. Первая - сильная краевая федерация. Вторая - внимание, которое руководство региона уделяет этому виду спорта.

Он также добавил, что уровень развития шахмат в Алтайском крае пока недостаточен для участия в подобных соревнованиях, однако проведение крупных турниров будет способствовать популяризации спорта среди молодежи.

Также в первый день соревнований состоялось открытие шахматной беседки в парке "Изумрудный". Ее долгожданное появление прокомментировал президент краевой федерации шахмат Артем Поломошнов.



Он рассказал, что долгое время стоял вопрос, какими столами заполнить беседку. Решить его получилось при помощи Российского военно-исторического общества. Играть в беседке можно в теплую погоду, поскольку отопления здесь нет.

"Павильон построил парк на средства краевого бюджета, то есть краевой бюджет выделил деньги прям адресно на павильон. И вот в этом году они, видите, они прям финишировали к началу Суперфинала. И, на мой взгляд, тоже знак такой, что шахматы у нас развиваются и всё как-то своевременно получается", - добавил Артем Поломошнов.



Напомним, в Барнаул приехали: заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Александр Грищук; заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Алексей Дреев; гроссмейстер Евгений Наер; гроссмейстер Максим Матлаков; гроссмейстер Павел Понкратов; международный мастер Рудик Макарян; заслуженный мастер спорта России; гроссмейстер Валентина Гунина; а также известный гроссмейстер и тренер, комментатор Суперфиналов Георгий Кастаньеда.

Спортсмены, занявшие 1-5 места, получают право участия в Кубке мира по шахматам среди мужчин в 2025 году. Спортсменки, занявшие 1-3 места, получают право участия в Кубке мира по шахматам среди женщин в 2025 году.



Торжественная церемония закрытия соревнований пройдет 28 августа.