Как прошел первый день шахматного Суперфинала в Барнауле. Фото
Участники соревнований сыграли свои первые партии
17 августа 2024, 16:30, ИА Амител
17 августа в Барнауле состоялся первый день Суперфинала Чемпионата России по шахматам. О том, как прошло мероприятие, - в фоторепортаже amic.ru.
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев отметил, что Барнаул выбрали для проведения соревнований по двум причинам. Первая - сильная краевая федерация. Вторая - внимание, которое руководство региона уделяет этому виду спорта.
Он также добавил, что уровень развития шахмат в Алтайском крае пока недостаточен для участия в подобных соревнованиях, однако проведение крупных турниров будет способствовать популяризации спорта среди молодежи.
Также в первый день соревнований состоялось открытие шахматной беседки в парке "Изумрудный". Ее долгожданное появление прокомментировал президент краевой федерации шахмат Артем Поломошнов.
Он рассказал, что долгое время стоял вопрос, какими столами заполнить беседку. Решить его получилось при помощи Российского военно-исторического общества. Играть в беседке можно в теплую погоду, поскольку отопления здесь нет.
"Павильон построил парк на средства краевого бюджета, то есть краевой бюджет выделил деньги прям адресно на павильон. И вот в этом году они, видите, они прям финишировали к началу Суперфинала. И, на мой взгляд, тоже знак такой, что шахматы у нас развиваются и всё как-то своевременно получается", - добавил Артем Поломошнов.
Напомним, в Барнаул приехали: заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Александр Грищук; заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Алексей Дреев; гроссмейстер Евгений Наер; гроссмейстер Максим Матлаков; гроссмейстер Павел Понкратов; международный мастер Рудик Макарян; заслуженный мастер спорта России; гроссмейстер Валентина Гунина; а также известный гроссмейстер и тренер, комментатор Суперфиналов Георгий Кастаньеда.
Спортсмены, занявшие 1-5 места, получают право участия в Кубке мира по шахматам среди мужчин в 2025 году. Спортсменки, занявшие 1-3 места, получают право участия в Кубке мира по шахматам среди женщин в 2025 году.
Торжественная церемония закрытия соревнований пройдет 28 августа.
16:35:59 17-08-2024
В итоге то кто как с кем сыграл?
18:49:53 17-08-2024
Из рассказа стало ясно что уровень местных шахматистов это беседка в парке Изумрудный на месте старинного кладбища.
19:20:16 17-08-2024
Гость (18:49:53 17-08-2024) Из рассказа стало ясно что уровень местных шахматистов это б... А почему вы не пришли и не подтвердили свой уровень КМС-а по ПМС-у? Или даже до кандидата не дотянули?
21:19:36 17-08-2024
Гость (19:20:16 17-08-2024) А почему вы не пришли и не подтвердили свой уровень КМС-а по... Знаете барышня я МС СССР по олимпийскому виду спорта. А судя по вашей писанине, у вас уже в школе освобождение от физкультуры было.
22:33:07 17-08-2024
Гость (21:19:36 17-08-2024) Знаете барышня я МС СССР по олимпийскому виду спорта. А суд... Мальчег, ничем не доказанная писанина в интернете, может и больше самопиара содержать. Вы ответьте на вопрос, почему не пришли в шахматы поиграть? Побоялись, что дошколята ПАТ забубенят в течении трех минут? Но личинку из труселей выложить не постеснялись... Хотя я не припомню такого олимпийского вида спорта, как "выкладывание личинки". У вас видимо свои олимпиады проводились.
22:51:35 17-08-2024
Гость (22:33:07 17-08-2024) Мальчег, ничем не доказанная писанина в интернете, может и б... Знаете барышня, это вы там кому то что то должны доказывать. А спортивные звания МС , МСМК, ЗМС подтверждения не требуют.
06:41:50 18-08-2024
Гость (22:51:35 17-08-2024) Знаете барышня, это вы там кому то что то должны доказывать.... Слив засчитан.
16:07:37 18-08-2024
Гость (22:51:35 17-08-2024) Знаете барышня, это вы там кому то что то должны доказывать.... ---Вы знаете, а и я тоже!!
--- Вы тоже миллионер?
--- Вовсе нет, я тоже балабол.
20:28:49 17-08-2024
Симпатичная беседка. Мы в давние советские времена в гораздо худших условиях в парке блиц на высадку гоняли. А кто знает, шахматы и часы в той беседке есть или с собой надо тащить? В аренду дают за деньги?
23:00:28 18-08-2024
Отлично, что проводят соревнования. Дети очень заинтересованы. А чемпионы обязательно будут!