Гробы обнаружили на барнаульской городской свалке
В коробках, лежащих рядом, находятся искусственные цветы
20 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
Гробы на свалке / Фото: читатель amic.ru
В Барнауле на городской свалке обнаружили два гроба – обычный деревянный и цинковый, сообщил читатель amic.ru.
"Вчера на нашей свалке водитель-частник грузовика обнаружил и сфотографировал", – рассказал наш читатель.
Судя по фото, в коробках, лежащих рядом с гробами, находятся искусственные цветы.
13:20:52 20-02-2025
Афигеть новость!!!!! гробы на свалке!!!!
13:37:22 20-02-2025
Гость (13:20:52 20-02-2025) Афигеть новость!!!!! гробы на свалке!!!!... Трупы ожили и где-то ходят.
Нашедшему - вернуть. Можно частями.
14:13:28 20-02-2025
Гробовых дел мастер Безенчук
14:21:42 20-02-2025
Судя по фото гроб был с цинковой вставкой, возможно родственники погибшего в СВО выбрали другой гроб, а похоронщики просто выбросили за ненадобностью.
15:05:36 20-02-2025
А на свалке снега не бывает что-ли? Ни разу там не был. Теперь вот захотелось съездить на прогулку
15:39:42 20-02-2025
Люди не ценят деньги. Цинк и сдать можно
16:50:08 20-02-2025
Бойцов погибших привозят с СВО в таких гробах. Родственники просят поменять на более приличный, т.к. по дороге внешний вид сильно портится, да и выглядят они не очень. Использованные вероятно и выкидывают, не отправлять же обратно. У нас так и было.
17:41:07 20-02-2025
Какая разница в чем хоронить.
02:36:07 21-02-2025
Гость (17:41:07 20-02-2025) Какая разница в чем хоронить.... Ну, да, можно и в картонной коробке из-под холодильника! Расходов вообще - ноль!