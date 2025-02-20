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Гробы обнаружили на барнаульской городской свалке

В коробках, лежащих рядом, находятся искусственные цветы

20 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Гробы на свалке / Фото: читатель amic.ru

В Барнауле на городской свалке обнаружили два гроба – обычный деревянный и цинковый, сообщил читатель amic.ru.

"Вчера на нашей свалке водитель-частник грузовика обнаружил и сфотографировал", – рассказал наш читатель.

Судя по фото, в коробках, лежащих рядом с гробами, находятся искусственные цветы.

Гроб / Фото: unsplash.com / The Good Funeral Guide

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НОВОСТИОбщество
Барнаул

Комментарии 9

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Гость

13:20:52 20-02-2025

Афигеть новость!!!!! гробы на свалке!!!!

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Musik

13:37:22 20-02-2025

Гость (13:20:52 20-02-2025) Афигеть новость!!!!! гробы на свалке!!!!... Трупы ожили и где-то ходят.
Нашедшему - вернуть. Можно частями.

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Иван

14:13:28 20-02-2025

Гробовых дел мастер Безенчук

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Гость

14:21:42 20-02-2025

Судя по фото гроб был с цинковой вставкой, возможно родственники погибшего в СВО выбрали другой гроб, а похоронщики просто выбросили за ненадобностью.

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Гость

15:05:36 20-02-2025

А на свалке снега не бывает что-ли? Ни разу там не был. Теперь вот захотелось съездить на прогулку

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Пузырек

15:39:42 20-02-2025

Люди не ценят деньги. Цинк и сдать можно

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Александр

16:50:08 20-02-2025

Бойцов погибших привозят с СВО в таких гробах. Родственники просят поменять на более приличный, т.к. по дороге внешний вид сильно портится, да и выглядят они не очень. Использованные вероятно и выкидывают, не отправлять же обратно. У нас так и было.

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Гость

17:41:07 20-02-2025

Какая разница в чем хоронить.

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Акарсу

02:36:07 21-02-2025

Гость (17:41:07 20-02-2025) Какая разница в чем хоронить.... Ну, да, можно и в картонной коробке из-под холодильника! Расходов вообще - ноль!

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