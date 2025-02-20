Гробы обнаружили на барнаульской городской свалке

В коробках, лежащих рядом, находятся искусственные цветы

20 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Гробы на свалке / Фото: читатель amic.ru

В Барнауле на городской свалке обнаружили два гроба – обычный деревянный и цинковый, сообщил читатель amic.ru.

"Вчера на нашей свалке водитель-частник грузовика обнаружил и сфотографировал", – рассказал наш читатель.

Судя по фото, в коробках, лежащих рядом с гробами, находятся искусственные цветы.