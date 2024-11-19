В Барнауле начали предлагать гроботерапию за 50 тысяч рублей
Экстремальный метод психологической разгрузки помогает переосмыслить жизнь
19 ноября 2024, 21:59, ИА Амител
В Барнауле стали предлагать новый вид услуг для психологической разгрузки – гроботерапию. Как сообщает "Толк", один сеанс стоит 50 тысяч рублей. За эти деньги для клиента подготовят зал, одноразовое белье и консультацию со специализированным психологом.
Как рассказала предпринимательница Ольга, идею она подсмотрела у азиатов. Их работа в прямом смысле сводит в гроб, а практика у них прижилась довольно давно. При этом перед процедурой клиентам требуется обязательный разговор с психологом. Сама терапия противопоказана людям в состоянии алкогольного опьянения, наркоманам и тем, у кого есть определенные фобии и склонности к суициду.
"Это точно должны быть условно здоровые люди, которые любят риск. Сейчас у нас все-таки эпоха достигаторства. И человек, который постоянно находится в достижении, так или иначе быстро выгорает. И состояние обнуления можно достичь некоторыми способами. Можно ходить к психологу, можно прыгать с парашютом, можно использовать провокативные методы психологии, как данная процедура", – прокомментировала метод разгрузки психолог Татьяна.
Специалист отмечает, что в данном случае провокативная психология основана на страхе смерти, который есть у каждого человека. Преодолевая его, у человека возникает переосмысление ценностей и физическое расслабление. Особенно сильный эффект достигается, если гроб закрыть. После – консультация со специалистом и дыхательная гимнастика, которая поможет расслабиться окончательно.
22:19:15 19-11-2024
А в Барнауле чем ещё заняться.
Погулять по паркам, которые расположены на территории старинных кладбищь (Изумрудный, Нагорный).
Полежать за полтишок в гробешнике .
23:27:05 19-11-2024
А за сколько у Нас реально-то хоронят?
00:36:02 20-11-2024
Эта терапия уже действует много лет, ипотека называется.
07:23:09 20-11-2024
Жора (00:36:02 20-11-2024) Эта терапия уже действует много лет, ипотека называется.... вся жизнь, гроботерапия.
03:17:50 20-11-2024
Всем этим психологам так называемым и предпринимателям Ольга два путя 1- на Силикатный, 2 опосля Силикатного- чистить улицы, рыть траншеи при коммунальных авариях. Вот будет терапия по очистке общества от отбросов.
07:21:33 20-11-2024
так себе занятие
08:33:11 20-11-2024
Выройте скорее мне могилку, рядом положите нож и вилку.
Спать я буду на опилках, эх, червей давить затылком.
Гроб- вполне удобная посуда, во гробу мне было бы не худо...
(с) А. Хвостенко
08:34:57 20-11-2024
Как-то не задумывался, что весь учебный год в техникуме (ТСХТ) занимался гроботерапией! В технаре зарядка обязательная была и каждый день в 7 часов подъем и пробежка. С друганом жили в двоем в комнате, он в театре студенческом занимался, гроб (реквизит) припер в комнату после выступления - подсобка была закрыта. Так он у нас и простоял до конца учебного года. Каждое утро, по переменки в 7 утра кто-то ложился в него и досыпал еще 1-1,5 ч.
09:11:03 20-11-2024
эпоха достигаторства, гм... дивная эпоха), молодец Ольга и эпоху придумала и спасение от этой эпохи, чуть-чуть стырив у азиатов))
10:32:06 20-11-2024
Как рассказала предпринимательница Ольга, идею она подсмотрела у азиатов -
Есть такой вид терапии, но Ольга - да будет вам известно азиаты в гроб вообще не кладут. Они заворачивают в ковер проводят церемонию и закапывают в могилу. При этом человеку в яме на лицо надевают маску с трубкой которую выводят на поверхность чтоб он не задохнулся. После церемонии захоронения место оставляют на 3-4 часа. А есть и когда на сутки. Потоом откапывают. Методика рискованная но она сильная - даже избавляет наркоманов от привязанности. Подвох в том что если человек в холоде темноте и сдавливании запаникует то ему конец
14:25:01 20-11-2024
Совсем уже "долбанулись"?🙄
15:31:55 20-11-2024
Дураки найдутся, чтоб сфотографироваться.
17:35:35 20-11-2024
Не, ну это... Даже слов не могу подобрать, что это есть! Надо ж додуматься, так шутить со смертью! И кто это всё разрешил?
А если такая "терапия" окажется не впрок, может тогда появится заведение разгрузки "Welcome to the hell" (Милости просим в ад), со специально оборудованным подземельем, котлами, ряжеными дьяволом и чертями? Чиновники запросто дадут согласие, им же - что ни дурно, то потешно, лишь бы "капусту" стричь с такого заведениям!