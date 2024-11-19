В Барнауле начали предлагать гроботерапию за 50 тысяч рублей

Экстремальный метод психологической разгрузки помогает переосмыслить жизнь

19 ноября 2024, 21:59, ИА Амител

Гроб / Фото: unsplash.com / The Good Funeral Guide

В Барнауле стали предлагать новый вид услуг для психологической разгрузки – гроботерапию. Как сообщает "Толк", один сеанс стоит 50 тысяч рублей. За эти деньги для клиента подготовят зал, одноразовое белье и консультацию со специализированным психологом.

Как рассказала предпринимательница Ольга, идею она подсмотрела у азиатов. Их работа в прямом смысле сводит в гроб, а практика у них прижилась довольно давно. При этом перед процедурой клиентам требуется обязательный разговор с психологом. Сама терапия противопоказана людям в состоянии алкогольного опьянения, наркоманам и тем, у кого есть определенные фобии и склонности к суициду.

"Это точно должны быть условно здоровые люди, которые любят риск. Сейчас у нас все-таки эпоха достигаторства. И человек, который постоянно находится в достижении, так или иначе быстро выгорает. И состояние обнуления можно достичь некоторыми способами. Можно ходить к психологу, можно прыгать с парашютом, можно использовать провокативные методы психологии, как данная процедура", – прокомментировала метод разгрузки психолог Татьяна.

Специалист отмечает, что в данном случае провокативная психология основана на страхе смерти, который есть у каждого человека. Преодолевая его, у человека возникает переосмысление ценностей и физическое расслабление. Особенно сильный эффект достигается, если гроб закрыть. После – консультация со специалистом и дыхательная гимнастика, которая поможет расслабиться окончательно.