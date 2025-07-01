Громкое уголовное дело о хищении миллионов при ремонте Тальменского техникума ушло в суд

Правоохранители завершили расследование нашумевшей аферы

01 июля 2025, 17:20, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Полиция в Алтайском крае завершила расследование громкого уголовного дела по хищению около 7,5 млн рублей из региональной казны при ремонте Тальменского техникума. Обвиняемыми проходят руководители ООО "Эдельвейс" - Евгений и Денис Радченко. Следователи установили, что качество проведенных работ вызвало большие вопросы, хотя подрядчик получил оплату в полном объеме. Сложное дело распутывали больше двух лет. 1 июля пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщила, что материалы направили в суд.

Недостатки и вопросы

Контракт с ООО "Эдельвейс" Тальменский технологический техникум заключил в октябре 2022 года. Требовалось провести капремонт спортзала и здания общежития, чтобы разместить в здании центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". На эти цели из краевой казны выделили внушительную сумму – свыше 38 миллионов рублей. Работы подрядчик завершил через три месяца: все акты были подписаны и произведен расчет.

Однако, как ранее рассказывал amic.ru, недочеты вскрылись сразу после сдачи объекта в эксплуатацию и у администрации учебного заведения возникли вопросы. По материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

"Толщина керамзита на полу не соответствовала установленным размерам, арматурная стяжка, которая должна быть уложена на керамзит, вообще отсутствовала. Электропроводка была смонтирована неправильно: когда включали свет, розетки переставали работать. Везде – максимальное удешевление. Пожарная сигнализация к моменту сдачи вообще не работала. И это только выявленные недостатки после визуального осмотра, без экспертиз", – рассказывал осенью 2024 года нашему изданию бывший директор техникума Андрей Черепанов.

Возмещение ущерба

Расследованием занимались следователи Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Проведенные в рамках уголовного дела экспертизы подтвердили серьезные расхождения между заявленными и фактически выполненными работами. Документация содержала заведомо ложные сведения, а стоимость строительных материалов в сметах была существенно завышена.

"Во время следствия была установлена причастность руководства подрядной организации к хищению путем обмана и злоупотребления доверием почти 7,5 млн бюджетных средств. Обвинение в реализации мошеннической схемы предъявлено двум родным братьям, директору и заместителю общества с ограниченной ответственностью. Похищенными денежными средствами указанные лица распорядились по своему усмотрению", - сообщили в ГУ МВД.

В ведомстве также уточнили, что в ходе разбирательства обвиняемые полностью признали вину и возместили в региональный бюджет 9,5 млн руб. Следователи также наложили арест на имущество братьев общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Тальменский районный суд. Окончательное решение о вине обвиняемых примет суд.