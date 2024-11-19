Ваша задача – подписывать. Как на Алтае ремонт в техникуме обернулся уголовным делом?

В фокусе внимания правоохранителей оказалось здание центра военно-патриотического воспитания "Авангард", где перед его открытием делали капитальный ремонт

19 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Центр "Авангард" в Тальменке / Фото: vk.com/avangard_bgpk22

Почти полтора года полиция в Алтайском крае расследует уголовное дело о возможном хищении бюджетных средств при проведении капремонта в общежитии Тальменского технологического техникума. Работы проводили, чтобы разместить в нем центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". По мнению экс-директора техникума Андрея Черепанова, при выполнении только этого контракта на сторону могло "уплыть" больше девяти миллионов рублей. Он заявляет, что сумма ущерба может быть еще больше: при оснащении "Авангарда" мебелью, компьютерами и другим имуществом закупки якобы проходили по завышенным ценам в конкретных компаниях, на которые указывали чиновники регионального Минобра. Подробнее о скандальной истории – в материале amic.ru.

Как определяли подрядчика

Центры военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" появляются по всей России по распоряжению президента Владимира Путина с 2021 года. Решение создать первый такой центр в Алтайском крае приняли весной 2022 года. Наиболее подходящей площадкой сочли законсервированное общежитие Тальменского технологического техникума ("ТТТ").

"В апреле 2022 года у нас побывали представители регионального Минобра, которые осмотрели общежитие. Это трехэтажное здание общей площадью более тысячи квадратных метров. Построили его в 70-х годах хозспособом. Чтобы разместить в нем "Авангард", требовался капремонт. В мае к нам приехали вице-губернатор Игорь Степаненко и замминистра образования Галина Синицына. Тогда была поставлена задача сдать объект до конца года", – рассказывает бывший руководитель "ТТТ" Андрей Черепанов.

За семь месяцев требовалось подготовить проектно-сметную документацию (ПСД) и успеть провести капитальный ремонт. Но первоначально нужно было организовать конкурс для определения подрядчиков на эти виды работ, как того требует ФЗ № 44. Заказчиком должен был стать техникум. Но Минобр, по словам Андрея Черепанова, его, как руководителя организации, от участия в решении этих вопросов изолировал. Назначили другого ответственного.

"В начале июня я был в министерстве, где встретил замминистра Галину Синицыну. Она подвела ко мне Екатерину Шершневу, бывшего директора барнаульской школы № 48. Ту самую, что несколькими месяцами ранее осудили за превышение должностных полномочий. Синицына поставили мне задачу: Шершневу трудоустроить. И никакие возражения не принимались. Так Шершнева стала заведующей строительным отделением в нашем техникуме, хотя на работе она фактически не появлялась. Но с этого момента все вопросы по ремонту общежития стала решать именно она", – говорит Черепанов.

Вскоре началась разработка проектно-сметной документации, но из процесса подготовки техзадания, как утверждает бывший директор "ТТТ", его исключили.

"Это было наше здание. Но Шершнева заявила: "Вы в это дело не суйтесь. По поручению Синицыной за это отвечаю я, ваша задача только подписи ставить", – рассказывает Андрей Черепанов.

В начале октября руководителя техникума поставили в известность, что на заседании рабочей группы при губернаторе рассмотрели обращение Минобра провести закупки на выполнение работ по капремонту спортзала и общежития Тальменского техникума у единого подрядчика. Протокол заседания есть в распоряжении редакции.

"Узнал я это, когда Шершнева привезла мне договор уже с печатями ООО "Эдельвейс", которое определили подрядчиком, и сунула со словами: "Подписывай, все согласовано с министерством". Подготовить прямой договор без проведения торгов возможно, когда на это есть веские основания. А так как деньги нужно было освоить до конца 2022 года и сроки уже были сильно затянуты, комиссия на это согласилась. Минфин Алтайского края выделил более 38 миллионов рублей на ремонт спортзала и общежития", – объясняет Андрей Черепанов.

Кто контролировал ход работ

В ноябре на объекте стартовал капитальный ремонт. Директор встревожился, когда узнал, что в общежитии стали менять некоторые виды работ. По его словам, по ПСД застройщик должен был на втором и третьем этажах положить новые деревянные полы, но вместо них начали класть керамзит, а сверху лить бетон.

"Замена работ возможна по соглашению сторон, но меня даже в известность никто не поставил. Шершнева по телефону опять заявила: "Все согласовано с министерством". Но они не были согласованы с Госэкспертизой. В этом случае нагрузка на несущие конструкции увеличилась в разы. Я пытался попасть на прием к министру Светлане Говорухиной и назвал тему: "Капремонт "Авангарда". Но мне отказали", – говорит Андрей Черепанов.

При этом ООО "СК Платформа Сибирь", которое осуществляло стройконтроль на объекте, нарушений не увидело. По мнению экс-директора "ТТТ", это произошло потому, что якобы представитель компании фактически на объекте не находился, хотя это было прописано в договоре.

"Представитель "СК Платформа Сибирь" должен был находиться на объекте, вести журнал учета проведенных работ, фотографировать скрытые работы и составлять акты на них. А отчитываться обо всем – заказчику, то есть мне. Но за время ремонта на объекте он появился один раз. Мы не получили от компании ни одного документа. Фактически контроля не было", – говорит Андрей Черепанов.

Однако руководитель ООО "СК Платформа Сибирь" Дмитрий Каунов сообщил amic.ru, что на объекте сотрудник компании присутствовал, все виды выполненных работ фиксировал, и необходимые акты тоже есть.

"Нами был осуществлен строительный контроль на объекте. Работы были выполнены в полном объеме и в срок. Претензий по нашей деятельности не было, акт выполненных работ нам подписал сам Черепанов", – пояснил Дмитрий Каунов.

Зачем директор подписывал документы, если были нарушения?

Приемка общежития и спортзала после капремонта, а также торжественное открытие "Авангарда" состоялось в последних числах декабря 2022 года. В срок уложились, но с многочисленными недочетами, отмечает Черепанов. Он уверяет, что пытался указать на них, но чиновники его слушать не стали.

"Когда на совещании у меня спросили, есть ли замечания по объекту, я сказал: их очень много. На что Синицына заявила: "Я вам не верю!" Но не принять объект и не рассчитаться с "Эдельвейсом" по условиям контракта мы не могли, потому что как таковые работы были выполнены, а экспертиза еще не была проведена. В противном случае клиент подал бы на нас в суд и выставил неустойку", – говорит Черепанов.

При этом он полагает, что из-за изменения видов работ и использования более дешевых стройматериалов средств на ремонт ушло гораздо меньше, чем это отражено в документах. Выяснилось это уже в январе, когда на объекте начала работать комиссия из числа сотрудников образовательной организации, у которых есть строительное образование.

Они провели визуальное обследование "Авангарда" и выявили многочисленные несоответствия по объемам выполненных работ, проведенных ООО "Эдельвейс" и заверенных "СК Платформа Сибирь". Эти акты осмотра есть в распоряжении редакции.

Согласно им, плиты OSB оказались толщиной 9 мм вместо заявленных в проекте 15. Вместо потолочных панелей российского производства установили более дешевые китайские.

"Толщина керамзита на полу не соответствовала установленным размерам, которая была указана в документации уже с учетом замены видов работ. Арматурная стяжка, которая должна быть уложена на керамзит, вообще отсутствовала. Электропроводка была смонтирована неправильно: когда включали свет, розетки переставали работать. Везде – максимальное удешевление. А пожарная сигнализация к моменту сдачи вообще не работала. Общий ущерб, по нашим расчетам, составил минимум 9 млн руб. И это только выявленные недостатки после визуального осмотра, без экспертиз", – говорит Черепанов.

Он предполагает, что большая переплата по "Авангарду" была и при закупке оборудования для него. Центр требовалось оснастить компьютерами, столами, стульями, кроватями, подушками, одеялами, постельным бельем и другим имуществом. Техникум планировал самостоятельно закупить все это через торги, но приобретать их якобы пришлось по прямым договорам в тех фирмах, на которые указывали сотрудники Минобра.

"На одних только компьютерах может быть переплачено более 500 тысяч. Мебель, подушки, одеяла – почти все выросло в цене в два раза. Переплата, по нашим расчетам, предположительно, превысила два миллиона рублей. Каждый раз наш контрактный управляющий сообщал Шершневой, что все эти наименования можно купить дешевле, приводили в пример конкретные фирмы с указанием их расценок. Но по факту закупали в тех фирмах, на которые нам указывали представители Минобра", – утверждает Андрей Черепанов.

Копии докладных со сравнительными характеристиками цен в фирмах Черепанов также предоставил редакции.

Он утверждает, что из-за неисправной сигнализации "Авангард" в феврале 2023 года еще не работал. По этому вопросу, по его словам, состоялось совещание в Минобре под председательством Синицыной. На нем Черепанов предложил обратиться к "Эдельвейсу", чтобы они устранили все недостатки в рамках гарантийных обязательств. Но в ответ якобы услышал, что ему можно не беспокоиться, так как центр решили передать в ведение Барнаульскому педколледжу.

"Из всего этого я сделал вывод, что в министерстве действует хорошо организованная сплоченная группа. Я обратился в Генпрокуратуру, написал обращение министру внутренних дел РФ Колокольцеву, был на приеме в Министерстве образования РФ, чтобы дело не смогли замять. Наживаться на проекте военно-патриотического воспитания в период СВО бесчеловечно. Виновные должны быть наказаны", – говорит он.

Как кость поперек горла

Директор ООО "Эдельвейс" Евгений Радченко утверждает, что все работы по капремонту были выполнены в полном объеме в кратчайшие сроки. По его словам, на реализацию такого объекта требуется не менее шести месяцев, и фирма приложила большие усилия, чтобы успеть сдать за два с половиной месяца.

"Мы на протяжении многих лет занимаемся ремонтом школ и других социальных объектов. Этот контракт нам был неинтересен, потому что в тот момент у нас было три других крупных проекта. Но к нам обратился Минобр и очень просил помочь. Работы мы выполнили по прямому договору без авансирования. Если честно, нам обещали ордена и медали, а вместо этого теперь поливают грязью", – говорит Евгений Радченко.

Он предполагает, что у Андрея Черепанова в этом контракте мог быть свой интерес. По словам Радченко, Черепанов предлагал Минобру рассмотреть в качестве подрядчика для проведения ремонта другую компанию. Но они за этот же объем работ запросили значительно больше.

"Наше знакомство с Черепановым началось с его фразы: "Ребята, вы зашли не в свой огород". Мы ему встали как кость поперек горла. И он пытался вставить нам палки в колеса. Так, акты выполненных работ он проверял целый месяц, а потом их якобы потерял. Мы высылали заново, но он снова не спешил. В 20-х числах декабря Минобр инициировал расширенное совещание, потому что финансовый год заканчивался, необходимо было сдавать отчетность. На нем было более десяти человек. И все они могут подтвердить, что Андрей Вячеславович из замечаний по нашим работам назвал только бумажки за батареями. И документы он подписал без какого-либо на него давления", – подчеркивает Евгений Радченко.

Руководитель "Эдельвейса" настаивает, что к моменту приемки работала и пожарная сигнализация. В противном случае объект бы просто не приняли, говорит Радченко. А все недостатки, которые в дальнейшем выявлялись, компания устраняла по гарантийным обязательствам.

"Если вникнуть в сметы, которые составлены, там надо умудриться построить, не то что своровать. Бюджет был очень ограничен. Мы уверены, что сделали все, что было нужно, согласно российскому законодательству. Если были нарушения, почему тогда Черепанов подписал акты выполненных работ? Версии о том, что на взрослого мужика осуществляли давление женщины из Минобра, полный абсурд. Он же не мальчик пятилетний. И у нас не 90-е сейчас. Здравомыслящий человек понимает, что несет ответственность при подписании актов выполненных работ, вплоть до уголовной. Правоохранительные органы проводили проверку, и версия, что на него надавили, не доказана", – говорит Евгений Радченко.

А что об этом говорит Минобр?

В Минобрнауки Алтайского края на вопрос amic.ru о том, проводилась ли в ведомстве внутренняя проверка после возбуждения уголовного дела и выявили ли какие-то нарушения, отвечать не пожелали. Зато пояснили, что согласно ФЗ № 44 при проведении работ по капремонту зданий подведомственные краевые госучреждения сами выступают заказчиками по контрактам. Впрочем, как и при закупках материально-технических ценностей. Информацию о контрактах нам рекомендовали поискать в государственных информационных системах.

"Вопросы, относящиеся к компетенции правоохранительных органов, в том числе о возбужденных уголовных делах, назначенных экспертизах, установленном ущербе, могут быть адресованы непосредственно в указанные органы, давать комментарии от имени которых Министерство образования и науки Алтайского края не имеет полномочий", – говорилось в ответе.

Между тем полиция расследует уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для проведения ремонта объектов Тальменского технологического техникума. Оно возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Подробности по нему в ведомстве рассказать отказались. Но сообщили, что им занимается следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств совершенного противоправного деяния. На основании статьи 161 УПК РФ по решению следователя материалы предварительного расследования не подлежат разглашению", – уточнялось в ответе.

Расследование находится на контроле в прокуратуре Алтайского края, сообщили amic.ru в ведомстве.