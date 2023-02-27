Гроссмейстеры и 500 тысяч призовых. Как на Алтае прошёл турнир "Мемориал Рувима Кура"

Мероприятие прошло с 24 по 26 февраля

27 февраля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: Федерация шахмат Алтайского края

Крупный шахматный турнир "Мемориал Рувима Кура" прошёл в Алтайском крае с 24 по 26 февраля. Это уже тринадцатый по счёту "Мемориал Рувима Кура" по быстрым шахматам, который является этапом "РАПИД Гран-При России". И большая честь, что прошёл он в столице нашего региона. Призовой фонд составил полмиллиона рублей, сообщает Федерация шахмат Алтайского края.

Новосибирец Дмитрий Бочаров выиграл титул в острейшей борьбе: сразу четыре гроссмейстера набрали по 8,5 очка. И лишь дополнительные показатели (разница в коэффициенте Бухгольца составила всего полбалла!) вывели его на вершину. Второе место занял челябинец Игорь Лысый, третье – Алексей Гоганов из Санкт-Петербурга. Лучший результат среди алтайских шахматистов показал мастер ФИДЕ Виталий Бояринцев, набравший 7 очков и занявший 19-е место.

За победу и рейтинговые очки в краевом шахматном клубе боролись 152 спортсмена из 21 региона страны, а также представители Казахстана, Таджикистана и США. В числе участников было 20 гроссмейстеров, в том числе самый молодой обладатель этого звания на территории России 16-летний Володар Мурзин. Впервые "Мемориал Рувима Кура" получился столь представительным за все 13 лет его проведения. Призовой фонд турнира в этом году составил полмиллиона рублей.

Красочная церемония открытия прошла в Молодёжном театре Алтая. На ней присутствовали министр спорта Алтайского края Максим Рябцев и представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС, председатель Попечительского совета Федерации шахмат Алтайского края Наталья Кувшинова. Биография Рувима Менделевича Кура, первого в регионе мастера спорта по шахматам, многолетнего руководителя Федерации шахмат Алтайского края, была рассказана через рисование на песке: картина художницы буквально оживала на большом экране.

Главный приз соревнований – 100 тысяч рублей – забрал новосибирский гроссмейстер Дмитрий Бочаров. Он выиграл шесть партий. Ещё пять завершил вничью, причём все – со своими коллегам-гроссмейстерами.

"На Алтае я уже побеждал, но в Кубке губернатора. А на "Мемориале Кура" выиграл впервые, хотя в 2018 году был очень близок, однако Павел Понкратов в последнем туре украл титул по дополнительным показателям. Теперь мне всё вернулось, – отмечает Дмитрий Бочаров. – Ближе к концу турнира полномасштабные битвы получились с Борисом Савченко и Тимуром Гареевым, к счастью, я вышел из них победителем, после чего пришлось немного отдохнуть и "доплыть" до финиша (в двух последних турах Бочаров заключил мир с Дмитрием Кокаревым и Алексеем Гогановым, – прим. ред.). Любопытно, что в прошлом году на "Мемориале Кура" я проиграл Савченко – и он стал чемпионом, теперь выиграл я – стал чемпионом. А на недавнем "Мемориале Сандахчиева" в Кольцово мы с Борей сыграли вничью – и оба пролетели. Какие-то вот такие закономерности прослеживаются в наших с ним взаимоотношениях", – пояснил Дмитрий Бочаров.

Спортсмен, как и многие другие гости "Мемориала Кура", отметил комфортные условия, в которых проводились соревнования. "Новый шахматный клуб – просто супер! Ещё и в центре города, – восхищается новоиспечённый чемпион. – Могу сказать, что для многих регионов это практически невозможная вещь – организовать такой клуб. Поэтому огромная благодарность всем, кто помогал его обустраивать. Однако должен заметить, что шахматы в Барнауле разрослись до такого масштаба, что даже этого нового помещения им может оказаться маловато".

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов подтверждает: XIII "Мемориал Рувима Кура" стал большой проверкой для организаторов.

"Впервые мы проводили столь серьёзный и статусный турнир в новом помещении краевого шахматного клуба. Важно было понять, на что он способен. Тем более во время "Мемориала Кура" мы сделали несколько интересных ходов. Во-первых, настроили и отрегулировали систему воздухоснабжения. Сейчас играть легко и удобно, помещение не нужно дополнительно проветривать. Во-вторых, массово запустили трансляции партий. Если раньше мы делали это лишь на сайте федерации, то теперь ссылки были размещены на трёх крупнейших мировых платформах: lichess, chessbomb и chess.com. Это определённый технический прорыв, и спасибо за помощь и консультации Федерации шахмат Свердловской области. Было 39 досок, с которых выводилась онлайн-трансляция. Да, не обошлось без срывов, но это пробный шар и очень важный опыт для нас. Теперь есть понимание, что необходим дополнительный технический специалист, который поможет поддерживать системы в рабочем состоянии. Уже обнаружено шесть досок, где фигуры имеют дефект датчиков. Уверен, к следующему турниру внесём коррективы и проведём его ещё лучше. В-третьих, мы подняли турнирный взнос и сделали отсечение по рейтингу Федерации шахмат России: подать заявку имели право спортсмены с рейтингом не ниже 1400 пунктов, исключения были сделаны только для членов сборной Алтайского края по возрастам. И такое решение оправдало себя: турнир получился очень плотным, не было откровенно проходных партий, некоторые сильные шахматисты после первого дня имели скромный результат 2,5 очка из 6 возможных. А у тех, кто сейчас не попал по критериям, появится стимул играть во внутренних отборах, набирать рейтинг. В-четвёртых, мы на практике увидели, сколько участников можно разместить в клубе так, чтобы всем было комфортно. На "Мемориале Кура" было 152 шахматиста. При желании можно вместить и 220 человек, но они будут как селёдка в бочке. Тяжело придётся и игрокам, и судьям. Поэтому пороговое значение нового краевого шахматного клуба – 180 участников. Подводя общий итог, следует отметить, что турнир получился массовым, конкурентным и проводился в прекрасных условиях. По сути, реализовано всё то, за что ратовал Рувим Менделевич Кур", – пояснил Артём Поломошнов.

Среди алтайских шахматистов лучший результат на XIII "Мемориале Кура" показал мастер ФИДЕ Виталий Бояринцев. Барнаульский шахматист набрал 7 очков и занял 19-е место. Примечательно, что он снова провёл пять партий против гроссмейстеров – как и пару дней назад на "Мемориале Льва Сандахчиева" в Новосибирской области. И если в Кольцово Бояринцев против асов игры смог добыть только пол-очка, то в Барнауле набрал два. Дома и стены помогают! Из гроссмейстеров Виталий обыграл Сергея Волкова, разошёлся миром с Андреем Белозёровым и Ильёй Ильюшенком, уступил Дмитрию Кокареву и победителю турнира Дмитрию Бочарову.

По итогам соревнований были названы лучшие в четырёх номинациях. Общий зачёт выиграл Дмитрий Бочаров. Среди женщин победила москвичка Полина Шувалова, женский гроссмейстер, которая подтвердила статус рейтинг-фаворита. Среди ветеранов лучшим стал барнаулец Юрий Разговоров, который чёрными фигурами нанёс поражение гроссмейстеру Сергею Заблоцкому. У юношей до 19 лет первенствовал Эрдэм Хубукшанов из Бурятии, третье место в этой номинации занял Владимир Юсупходжаев из Барнаула. Среди девушек до 19 лет победила Галина Михеева, представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ, алтайская шахматистка Дарья Дивеева стала бронзовым призёром.

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам XIII "Мемориал Рувима Менделевича Кура" – этап "РАПИД Гран-При России".

Общий зачёт

1. Дмитрий Бочаров (Новосибирская область)

2. Игорь Лысый (Челябинская область)

3. Алексей Гоганов (Санкт-Петербург)

Женщины

1. Полина Шувалова (Москва)

2. Екатерина Борисова (Москва)

3. Наталия Власова (Кемеровская область)

Ветераны

1. Юрий Разговоров (Алтайский край)

2. Александр Белых (Алтайский край)

3. Александр Чернов (Алтайский край)

Юноши (2005 г.р. и моложе)

1. Эрдэм Хубукшанов (Республика Бурятия / Новосибирская область)

2. Иван Землянский (Тюменская область)

3. Владимир Юсупходжаев (Алтайский край)

Девушки (2005 г.р. и моложе)

1. Галина Михеева (ЯНАО)

2. Анастасия Косинова (Новосибирская область)

3. Дарья Дивеева (Алтайский край)