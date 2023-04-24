Гроза в конце апреля. В Барнауле прогремел первый в этом году гром
Сфотографировать молнию удалось с улицы Попова
24 апреля 2023, 22:35, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Кадры первой в этом году молнии, которая ударила сегодня в Барнауле, опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". Вспышка была видна с улицы Попова.
"Люблю грозу
в начале мая конце апреля", – пошутила автор публикации.
Напомним, что сегодня в краевой столице прошёл небольшой дождь, а также был слышен гром. Однако ещё неделю назад город, как и большую часть Алтайского края, накрыла метель, которая стала причиной множества ДТП.
Как заявляли в мэрии Барнаула, за двое суток в городе выпало более 17 миллиметров осадков.
08:47:10 25-04-2023
Так молнию и с Молодежки и с Челюскинцев было видно - первую в 17-50, вторую в 18-05 (примерно +/- 5 минут)