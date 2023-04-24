Гроза в конце апреля. В Барнауле прогремел первый в этом году гром

Сфотографировать молнию удалось с улицы Попова

24 апреля 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Кадры первой в этом году молнии, которая ударила сегодня в Барнауле, опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". Вспышка была видна с улицы Попова.

"Люблю грозу в начале мая конце апреля", – пошутила автор публикации.

Напомним, что сегодня в краевой столице прошёл небольшой дождь, а также был слышен гром. Однако ещё неделю назад город, как и большую часть Алтайского края, накрыла метель, которая стала причиной множества ДТП.

Как заявляли в мэрии Барнаула, за двое суток в городе выпало более 17 миллиметров осадков.