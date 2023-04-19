В Барнауле измерили количество снега, выпавшего за двое суток в апреле

Дорожные бригады в круглосуточном режиме занимаются очисткой улиц

19 апреля 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле за последние двое суток выпало почти 18 миллиметров снега, сообщает мэрия.

"Выпало 17,3 миллиметра снега: за 17 апреля – 8,1, за день 18 апреля – 1,5, а ночью – ещё 7,7", – говорится в сообщении.

Напомним, с 17 апреля дорожные бригады работают в круглосуточном режиме. Ночью 19 апреля работало 75 единиц техники, сегодня днём на очистку улиц отправили более 100 дорожных рабочих и 80 единиц техники.

Ранее сообщили, что выпавший снег в апреле в Алтайском крае побил рекорд 50-летней давности.