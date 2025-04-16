Собственника, который не платит налог с дохода от аренды, могут привлечь к уголовной ответственности

16 апреля 2025, 12:20, ИА Амител

Кирпичные дома в Барнауле / Фото: amic.ru

Собственнику жилья может грозить тюрьма за его сдачу в аренду без уплаты налога. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на юриста Анастасию Билялову.

Если арендодатель получает доход, но не платит налог, ему придется выплатить полную сумму, штраф за непредставление декларации и пени. Также нарушителя оштрафуют на 40% от неуплаченной суммы налога. Уголовная ответственность наступает в том случае, если за три года сумма превысила 2,7 миллиона рублей.

"Может быть штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до года, арест до шести месяцев или лишение свободы до года", – предупредила юрист.

Если за три года сумма достигла 13,5 миллиона рублей, наймодателю придется выплатить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, ему грозят принудительные работы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Однако если собственник жилья впервые нарушил закон и успешно уплатил сумму недоимки, пени и штрафы, его освобождают от уголовной ответственности.