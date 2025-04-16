Грозит тюрьма. Юрист рассказала о последствиях нелегальной сдачи квартиры
Собственника, который не платит налог с дохода от аренды, могут привлечь к уголовной ответственности
16 апреля 2025, 12:20, ИА Амител
Собственнику жилья может грозить тюрьма за его сдачу в аренду без уплаты налога. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на юриста Анастасию Билялову.
Если арендодатель получает доход, но не платит налог, ему придется выплатить полную сумму, штраф за непредставление декларации и пени. Также нарушителя оштрафуют на 40% от неуплаченной суммы налога. Уголовная ответственность наступает в том случае, если за три года сумма превысила 2,7 миллиона рублей.
"Может быть штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до года, арест до шести месяцев или лишение свободы до года", – предупредила юрист.
Если за три года сумма достигла 13,5 миллиона рублей, наймодателю придется выплатить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, ему грозят принудительные работы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.
Однако если собственник жилья впервые нарушил закон и успешно уплатил сумму недоимки, пени и штрафы, его освобождают от уголовной ответственности.
12:25:33 16-04-2025
понеслась... где теперь те умники, которые решили прикупить квартирки для сдачи в аренду, разогнав инфляцию?
13:18:21 16-04-2025
Гость (12:25:33 16-04-2025) понеслась... где теперь те умники, которые решили прикупить ... Здесь мы. Налоги плачу как самозанятый 4% страха не имею.
12:29:06 16-04-2025
Если рядом нелегально сдается квартира, что можно предпринять? Осточертели пьяные арендаторы, практически ежедневно распивающие у подъездной скамейки на глазах у жителей, в том числе несовершеннолетних, спиртное.
12:33:55 16-04-2025
Октябрьский район, Западный (12:29:06 16-04-2025) Если рядом нелегально сдается квартира, что можно предпринят... а собственники не распивают? Может что-то изменилось в умах арендаторов за последние годы. Но лат 10 назад арендаторы как раз старались вести себя очень тихо и не беспокоить соседей. Потому что если соседи начинают жаловаться , то собственник обычно быстро избавляется от таких арендаторов. Ему ж не нужны проблемы
12:44:56 16-04-2025
Гость (12:33:55 16-04-2025) а собственники не распивают? Может что-то изменилось в умах ... Распивают или не распивают собственники - будем комментировать, когда напишут статью о собственниках. Сейчас речь идет об арендаторах. Если вам нечего написать, по данной теме, то воздержитесь. Или вы тот самый распивающий арендатор?
14:28:32 16-04-2025
Гость (12:44:56 16-04-2025) Распивают или не распивают собственники - будем комментирова... Ну что ж вы так агрессивно нападаете. Я 10 лет прожила в съемной квартире. Слава богу, уже 15 лет живу в своей. И точно знаю, что правила одинаковы для ВСЕХ. И для собственников и для арендаторов. Нарушают закон? Вызывайте полицию. И наказание последует (если оно предусмотрено) не зависимо от того арендатор это, собственник или внук к бабушке погостить приехал.
12:35:00 16-04-2025
Октябрьский район, Западный (12:29:06 16-04-2025) Если рядом нелегально сдается квартира, что можно предпринят... а если квартира будет сдаваться ЛЕГАЛЬНО, то арендаторы сразу станут тихими и интеллигентными?
12:48:07 16-04-2025
Гость (12:35:00 16-04-2025) а если квартира будет сдаваться ЛЕГАЛЬНО, то арендаторы сраз... Когда квартира будет сдаваться легально, тогда и посмотрим. Ведь собственник может включить в договор пункт о незамедлительном выселении при распитии спиртного на территории, прилегающей к дому. Таким образом, сразу обозначив границы допустимого.
14:32:20 16-04-2025
Гость (12:48:07 16-04-2025) Когда квартира будет сдаваться легально, тогда и посмотрим. ... да договор то и сейчас заключается. И там могут быть ЛЮБЫЕ пункты. От запрета на содержание домашних животных до режима дня. Но легальной аренда не становится от того, то договор заключен. Легальная аренда, эта та, с дохода от которой платятся налоги. Соответственно договор должен быть предоставлен в налоговую. А налоговой наплевать, что и в какое время распивают квартиросъемщики. Поэтому легализация аренды не спасет Вас от таких нежелательных соседей. Либо оповещайте собственника, либо сообщайте полиции. Либо и то и другое
14:49:04 16-04-2025
Гость (14:32:20 16-04-2025) да договор то и сейчас заключается. И там могут быть ЛЮБЫЕ п... Если договор заключен, то это легальная аренда. Если собственник не платит налоги - то договор аренды доказательство, что он сдает жильё. Без договора на основании чего налоговая будет начислять? Вот ты, допустим, арендуешь землю. Налоговая рассчитывает налог на основании договора с Алтайкрайимуществом, а не просто из воздуха. Так и тут.
15:29:10 16-04-2025
Гость (14:49:04 16-04-2025) Если договор заключен, то это легальная аренда. Если собстве... А кто договор в налоговую предоставит? Собственник? А если он не захочет?. Арендатор? да ему это нафиг не надо. Механизм не разработан
15:29:52 16-04-2025
Гость (14:49:04 16-04-2025) Если договор заключен, то это легальная аренда. Если собстве... и как договор спасет от бухающих квартирантов?
15:56:50 16-04-2025
Гость (15:29:52 16-04-2025) и как договор спасет от бухающих квартирантов?... Во-первых, квартирантам будут очерчены границы. Что можно, что нельзя. Во-вторых, хозяин при нарушении договора выселяет нарушителя без всяких других причин и не возвращает залог. Арендатор, прежде чем нарушать, подумает, надо ли ему срочное выселение.
16:35:06 16-04-2025
Гость (15:56:50 16-04-2025) Во-первых, квартирантам будут очерчены границы. Что можно, ... а надо ему выселять квартирантов, если они платят исправно и бухают не в квартире? наивный вы какой...
16:39:11 16-04-2025
Гость (15:56:50 16-04-2025) Во-первых, квартирантам будут очерчены границы. Что можно, ... Если собственнику наплевать, что творится в его квартире/подъезде/балконе, то вы его не уговорите договором прописать соблюдение режима тишина и воздержание от распития . А нсли собственник заинтересован, то он и без договора выгонит дебоширов из квартиры. А вообще, Вам уже много человек посоветовали позвонить собственнику и сообщить о неподобающем поведении.
16:51:56 16-04-2025
Гость (16:39:11 16-04-2025) Если собственнику наплевать, что творится в его квартире/под... Не так просто выгнать квартирантов, как вам кажется! Что касается советов позвонить собственнику, то в конкретном случае неизвестно, где находится собственник, поэтому логичнее обратиться в налоговую, пусть найдут, заодно налоги взыщут, всем польза.
16:26:19 16-04-2025
Гость (14:32:20 16-04-2025) да договор то и сейчас заключается. И там могут быть ЛЮБЫЕ п... договор подлежит регистрации и предоставления только если заключен более чем на 12 месяцев
12:58:08 16-04-2025
Октябрьский район, Западный (12:29:06 16-04-2025) Если рядом нелегально сдается квартира, что можно предпринят... Ничего, даже если вы напишите в налоговую надо ещё доказать что квартира сдаётся, а это практически не реально, собственник скажет что родственники живут и все на этом, нет законов у нас как в Европе у нас свой путь.)
13:34:32 16-04-2025
Гость (12:58:08 16-04-2025) Ничего, даже если вы напишите в налоговую надо ещё доказать ... Ты например таксуешь нелегально-тебя тормозит сотрудник ГИБДД и прилепит тебе штраф-15 тыров ....Если пассажир не родственник-а ты докажи что пассажир твой родственник....так же и здесь будет...
14:44:17 16-04-2025
Гость (13:34:32 16-04-2025) Ты например таксуешь нелегально-тебя тормозит сотрудник ГИБД... а если сосед? друг? любовница? Тоже нужно доказывать. И я вам открою секрет - Очень сложно на коленке доказать родство (или не родство). Ну скажу я , что живет у меня в квартире племянница мужа моей троюродной сестры. Это ж в архив на несколько дней зарыться надо, чтобы всю родословную моей семьи поднять
09:36:54 17-04-2025
Гость (14:44:17 16-04-2025) а если сосед? друг? любовница? Тоже нужно доказывать. И я ва... Тебе штраф просто влепят и ходи потом поднимай родословные и доказывай и говори...Но штраф то сдерут...
14:46:30 16-04-2025
Гость (13:34:32 16-04-2025) Ты например таксуешь нелегально-тебя тормозит сотрудник ГИБД... подождите. А ГИБДД подозревает в незаконном таксовании(дурацкое слово, но другое я не придумала) всех, у кого в машине сидит кто-то не имеющий с тобой общей фамилии?
14:02:22 16-04-2025
Октябрьский район, Западный (12:29:06 16-04-2025) Если рядом нелегально сдается квартира, что можно предпринят... Ну а прежде чем жаловаться с собственником то не разговаривали? Он может и не в курсе.
18:15:46 16-04-2025
Октябрьский район, Западный (12:29:06 16-04-2025) Если рядом нелегально сдается квартира, что можно предпринят... напишите заявление участковому вашему
12:29:58 16-04-2025
Правильно! Берут в ипотеку сдают и отбивают ипотеку... Прижать их надо!
12:53:34 16-04-2025
По нормам законодательства, в случае неисполнения арендатором обязанности по оформлению временной регистрации, собственник должен уведомить орган регистрационного учета о том, что в его помещении проживают незарегистрированные лица. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней после истечения 90-дневного срока сдачи жилого помещения (п. 35 Правил, утв. Постановлением № 713). Соблюдение исполнения данной обязанности контролируют органы МВД. Есть специальный регламент по реализации мер такого контроля (Приказ МВД России от 24.04.2018 № 249).
Нарушение срока уведомления о незарегистрированных лицах влечет за собой административную ответственность (п. 37 Правил, утв. Постановлением № 713, ст. 19.15.2 КоАП РФ). По общему правилу, собственнику грозит штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
Сообщают ли арендодатели в МВД о своих постояльцах? Как контролирует местная полиция? И контролирует ли?
15:58:12 16-04-2025
Октябрьский район, Западный (12:53:34 16-04-2025) По нормам законодательства, в случае неисполнения арендаторо... Смешно если не бы то так грустно!
Кто от МВД будет выявлять арендаторов и арендодателей? Участковый? Тоже смешно по Барнаулу не комплект участковых 65%, у нас на участке уже 1,5 года его нет, на весть ТОМ 8 человек))))))
16:31:43 16-04-2025
Гость (15:58:12 16-04-2025) Смешно если не бы то так грустно!Кто от МВД будет выявля... Что такое весть ТОМ?
09:18:45 17-04-2025
Гость (15:58:12 16-04-2025) Смешно если не бы то так грустно!Кто от МВД будет выявля... Надо работать над кадровым вопросом и заинтересовывать молодежь. Барнаульские депутаты каждый год выделяют десятки миллионов рублей на собачьи приюты. Могли бы на эти средства приобрести социальное жильё для участковых. Отдавали бы в соцнайм, чтобы они оплачивали только коммуналку. Пока молодые на своё не заработали, смогут создавать семьи.
12:57:51 16-04-2025
Пусть налоговая сделает плату за донос 10% от взнимаемого штрафа. Прикиньте как в разы увеличится число пойманных сдавателей!
13:32:05 16-04-2025
Гость (12:57:51 16-04-2025) Пусть налоговая сделает плату за донос 10% от взнимаемого шт... хорошая идея...так и будет рано или поздно
13:30:45 16-04-2025
И??? Стоимость налога попадет в стоимость аренды, цена аренду вырастет, с конечного безквартирника сдерут еще одну шкуру...
14:46:47 16-04-2025
собственник (13:30:45 16-04-2025) И??? Стоимость налога попадет в стоимость аренды, цена аренд... Тебя, с момента получения собственности, на все налоги обуют. Собирай баблишко. Ну а когда, или если, рассчитаешься лет за 20-30 со сдачи квартиры без уплаты налогов, потом и станешь пугать арендаторов повышением аренды... Но из за колючки это сложно делается...
15:59:39 16-04-2025
собственник (13:30:45 16-04-2025) И??? Стоимость налога попадет в стоимость аренды, цена аренд... Далее безквартирник возвращается на историческую Родину в село, аул, кишлак. Поднимать сельское хозяйство и животноводство.
13:50:12 16-04-2025
В настоящее время в Барнауле нелегально проживают тысячи людей, местные власти и полиция это никак не контролирует. Между тем множится количество жертв мошенников, число пожаров на промобъектах. Кто эти поджигатели? Кто обманом отнимает деньги у граждан
18:19:17 16-04-2025
а как мне рассказать о нелегальном арендодателе? кому?
20:41:09 16-04-2025
Эта новость не про Барнаул на 99%. 2.7 миллиона за три года. Значит за год 900 тысяч рублей от аренды ил 75 000 рублей в месяц от аренды. Много таких квартир в Барнауле сдается?
08:05:37 17-04-2025
Гость (20:41:09 16-04-2025) Эта новость не про Барнаул на 99%. 2.7 миллиона за три года.... А если таких квартир у собственника не одна, а скажем 5-10?