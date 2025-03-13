В Барнауле аренда однокомнатной квартиры подешевела за полгода, но подорожала за год
Как выяснили аналитики, снять жилье в марте 2025-го можно в среднем почти на 2 тыс. рублей дешевле, чем в прошлом сентябре
13 марта 2025, 12:15, ИА Амител
В Барнауле средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в марте 2025 года составила 23,4 тыс. рублей, сообщает "Циан".
В России уже седьмой месяц подряд (с сентября 2024-го) средние ставки аренды снижаются. Столь длительный и устойчивый тренд зафиксирован впервые за последние пять лет. Для анализа динамики цен использовались данные по ставкам аренды квартир (кроме элитных), а также объем предложений по квартирам.
"В Барнауле средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в марте 2024 года составляла 20,6 тыс. рублей, в сентябре – 25,2 тыс. рублей. В феврале и марте 2025-го показатель одинаковый – 23,4 тыс. рублей", – выяснили специалисты "Циан.Аналитики".
В итоге динамика за месяц в Барнауле – 0%. За полгода снижение ставки составило 7%. При этом, согласно проанализированным данным за год, аренда "однушек" в городе выросла на 14%.
"Снижение ставок аренды фиксируется на протяжении двух кварталов на фоне неплохих продаж и на "вторичке", и в новостройках. Сезонный рост спроса и ставок, скорее всего, мы увидим и в этом году, но он будет выражен слабее, чем в 2023 и 2024 годах", – отметила эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская.
Ранее сообщалось, что Барнаул вошел в десятку городов с недорогой арендой жилья для туристов. Средняя стоимость суточной аренды в столице Алтайского края составила 2560 рублей.
12:24:35 13-03-2025
а в каком районе города ?
А какая площадь Однушки ?
А квартира мебелированная ?
А коммуналку отдельно оплачивать ?
А интернет есть ?
А парковочное место есть во дворе ?
12:44:16 13-03-2025
Шинник (12:24:35 13-03-2025) а в каком районе города ?А какая площадь Однушки ?А ... Однушка средней площади в среднем районе со средними мебелью и парковочным Интернетом. Коммуналку оплачивать по среднему.
16:10:39 13-03-2025
"В Барнауле средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в марте 2024 года составляла 20,6 тыс. рублей, в сентябре – 25,2 тыс. рублей. В феврале и марте 2025-го показатель одинаковый – 23,4 тыс. рублей", – выяснили специалисты "Циан.Аналитики".
Аналитики, бонус 5 т.р тому кто мне даст актуальные контакты однушки мебелированой за 23 т р на сегодня. Молчите,то то же
16:24:03 13-03-2025
Гость (16:10:39 13-03-2025) "В Барнауле средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в м... На Авито по Вашему запросу (23 т.р.) 27 объявлений.
16:27:57 13-03-2025
Гость (16:10:39 13-03-2025) бонус 5 т.р тому кто мне даст актуальные.. У меня 3 сдаются - и никто не покидает, потому что за 20 и цену не подымала. А Вы ищите Шура..ищите..