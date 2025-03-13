В Барнауле аренда однокомнатной квартиры подешевела за полгода, но подорожала за год

Как выяснили аналитики, снять жилье в марте 2025-го можно в среднем почти на 2 тыс. рублей дешевле, чем в прошлом сентябре

13 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в марте 2025 года составила 23,4 тыс. рублей, сообщает "Циан".

В России уже седьмой месяц подряд (с сентября 2024-го) средние ставки аренды снижаются. Столь длительный и устойчивый тренд зафиксирован впервые за последние пять лет. Для анализа динамики цен использовались данные по ставкам аренды квартир (кроме элитных), а также объем предложений по квартирам.

"В Барнауле средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в марте 2024 года составляла 20,6 тыс. рублей, в сентябре – 25,2 тыс. рублей. В феврале и марте 2025-го показатель одинаковый – 23,4 тыс. рублей", – выяснили специалисты "Циан.Аналитики".

В итоге динамика за месяц в Барнауле – 0%. За полгода снижение ставки составило 7%. При этом, согласно проанализированным данным за год, аренда "однушек" в городе выросла на 14%.

"Снижение ставок аренды фиксируется на протяжении двух кварталов на фоне неплохих продаж и на "вторичке", и в новостройках. Сезонный рост спроса и ставок, скорее всего, мы увидим и в этом году, но он будет выражен слабее, чем в 2023 и 2024 годах", – отметила эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская.

Динамика средних ставок долгосрочной аренды / "Циан.Аналитика"

Ранее сообщалось, что Барнаул вошел в десятку городов с недорогой арендой жилья для туристов. Средняя стоимость суточной аренды в столице Алтайского края составила 2560 рублей.