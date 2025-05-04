Кроме того, в течение суток ожидаются резкие перепады температур

04 мая 2025, 19:05, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ночь на 5 мая в Алтайский край придут дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Так, температура воздуха ночью достигнет +6...+11 градусов, в предгорьях похолодает до 0...+5. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в регионе резко потеплеет. Столбики термометров покажут от +18 до+23 градусов. В отдельных районах также пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер подует со скоростью 8–13 м/с в северо-западном направлении. Местами порывы достигнут 15–20 м/с.

В Гидрометцентре также предупредили о высокой пожароопасности (4-го класса), которая сохранится на территории края до 5 мая. В Угловском и Рубцовском районах уровень опасности возникновения пожаров будет чрезвычайным (5-й класс пожароопасности).

Напомним, по данным руководителя федерального Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшие дни на территории Сибири ожидаются дожди, мокрый снег и ветер.