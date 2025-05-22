Грозы, град и шквалистый ветер. Суровая непогода надвигается на Алтайский край
Уже в воскресенье, 25 мая, ожидается похолодание
22 мая 2025, 15:20, ИА Амител
В Алтайском крае в конце дня 23 мая и сутки 24 мая на большей части территории ожидается ухудшение погоды, сообщает региональный Гидрометцентр.
"Дожди, грозы, при грозах местами ливни, град, шквалистое усиление ветра до 19–24 м/с. С 25 мая похолодание", – предупреждают синоптики.
Алтайский край
23 мая днем. Температура +29...+34 градуса. Преимущественно без осадков, в конце дня по западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 6-11 м/с, местами по западу порывы 15–20 м/с.
24 мая ночью. Температура +12...+17 градусов, местами по юго-востоку до +22. По западу кратковременные дожди, грозы, при грозах возможны ливни, град. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах – до 23 м/с.
24 мая днем. Температура +22...+27 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни, град. Ветер юго-западный, 13–18 м/с, при грозах возможны порывы до 24 м/с.
25 мая днем. Температура +17...+22 градуса, по западу +11...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6–11 м/с, местами по северу порывы до 16 м/с.
Барнаул
23 мая днем. Температура +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 6–11 м/с.
24 мая ночью. Температура +15..+17 градусов. В конце ночи кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
24 мая днем. Температура +22...+24 градуса. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 13–18 м/с.
25 мая днем. Температура +17...+19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6–11 м/с.
19:05:54 22-05-2025
ненавижу жару, поэтому лето буду делать максимально прохладным
20:28:37 22-05-2025
да и слава богу! тут же ужас просто в центре города Барнаула - как только жара - сразу так начинает вонять га*ном, невыносимо же. Кто там ответственный за это ЧС? почему не утилизируется как нужно? что ни год, то вонь фекалий на весь город, перед гостями стыдно!!
00:02:21 23-05-2025
Гость (20:28:37 22-05-2025) да и слава богу! тут же ужас просто в центре города Барнаула... Свой вопрос обращайте к тем, кто дает разрешение на строительство высоток в центре города. Фамилии напомнить? Вроде замечательно, что строят. Но кроме жилья надо еще строить и подземные коммуникации - например, канализацию. А зачем? Под землей не видно. Вот все идет по старым коллекторам, построенным в советское время. Они, конечно, имели резерв, но явно не такой - какой нужен сейчас. Г---ом и дальше будет вонять и больше. Надеюсь логика понятна. Вот интересно, что будут делать с Администрациями, депутатами - или они надеются, что запах канализации в центре будет распространяться выборочно?
08:54:09 23-05-2025
Гость (20:28:37 22-05-2025) да и слава богу! тут же ужас просто в центре города Барнаула... Это с очистных такой запах,особенно в центре.