Грозы, град и шквалистый ветер. Суровая непогода надвигается на Алтайский край

Уже в воскресенье, 25 мая, ожидается похолодание

22 мая 2025, 15:20, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае в конце дня 23 мая и сутки 24 мая на большей части территории ожидается ухудшение погоды, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Дожди, грозы, при грозах местами ливни, град, шквалистое усиление ветра до 19–24 м/с. С 25 мая похолодание", – предупреждают синоптики.

Алтайский край

23 мая днем. Температура +29...+34 градуса. Преимущественно без осадков, в конце дня по западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 6-11 м/с, местами по западу порывы 15–20 м/с.

24 мая ночью. Температура +12...+17 градусов, местами по юго-востоку до +22. По западу кратковременные дожди, грозы, при грозах возможны ливни, град. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах – до 23 м/с.

24 мая днем. Температура +22...+27 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни, град. Ветер юго-западный, 13–18 м/с, при грозах возможны порывы до 24 м/с.

25 мая днем. Температура +17...+22 градуса, по западу +11...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6–11 м/с, местами по северу порывы до 16 м/с.

Барнаул

23 мая днем. Температура +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 6–11 м/с.

24 мая ночью. Температура +15..+17 градусов. В конце ночи кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

24 мая днем. Температура +22...+24 градуса. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 13–18 м/с.

25 мая днем. Температура +17...+19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6–11 м/с.