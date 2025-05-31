Воздух прогреется до +29 градусов

31 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

31 мая в Алтайском крае пройдут дожди и грозы, воздух прогреется до +29 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов. На западе края потеплеет до +29 градусов.

Местами пройдут небольшие дожди и грозы. При грозах местами возможны умеренные дожди.

Ветер подует в северо-западном направлении со скоростью 5–10 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с.