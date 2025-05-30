На выходных в регионе также ожидают грозы и дожди

30 мая 2025, 19:45, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайский край приходит долгожданная летняя жара. 31 мая и 1 июня в регионе ожидают потепление до +29 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Так, в субботу, 31 мая, дневная температура воздуха составит +19...+24 градуса, по западу – до +29 градусов. Местами пройдут небольшие дожди и грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 5–10 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с.

В воскресенье, 1 июня, воздух прогреется до +24...+29 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман. Юго-западный с переходом в северо-восточный подует со скоростью 2–7 м/с, порывы местами достигнут 13 м/с.