Местами пройдут сильные дожди

28 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Днем 28 июня в Алтайском крае ожидаются грозы, дожди и град. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха составит +21...+26 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах возможны сильные дожди и град.

Утром в восточной части региона прогнозируют туман.

Ветер будет дуть в восточном направлении с переходом на южное. Его скорость достигнет 5-10 м/с, при грозах порывы усилятся до 16 м/с.