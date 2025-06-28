Грозы и град. О погоде в Алтайском крае 28 июня
Местами пройдут сильные дожди
28 июня 2025, 06:00, ИА Амител
Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Днем 28 июня в Алтайском крае ожидаются грозы, дожди и град. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха составит +21...+26 градусов.
Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах возможны сильные дожди и град.
Утром в восточной части региона прогнозируют туман.
Ветер будет дуть в восточном направлении с переходом на южное. Его скорость достигнет 5-10 м/с, при грозах порывы усилятся до 16 м/с.
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