Сильные ливни, грозы и крупный град нагрянут в Алтайский край 27 и 28 июня

Спасатели советуют переждать непогоду в здании

27 июня 2025, 20:20, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

До конца дня 27-го и сутки 28 июня в Алтайском крае ожидают ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

Так, в крае пройдут дожди, при грозах очень сильные дожди и ливни, а также крупный град. Ветер усилится до 17-22 м/с, шквалы могут достигать 25 м/с и более.

Спасатели рекомендуют переждать нашествие стихии в здании, на улице советуют обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Предупреждают и водителей: им следует соблюдать особую осторожность и быть внимательными. Также сотрудники МЧС предостерегают от неаккуратного обращения с огнем.