Грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае 30 июня
Жара при этом сохранится
30 июня 2024, 06:00, ИА Амител
Радуга / Источник фото: unsplash.com
Жаркая погода с дождями и сильным ветром установится в Алтайском крае 30 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Термометры в этот день покажут 30-35 градусов. В отдельных районах при этом будут кратковременные дожди и грозы, при которых местами ожидаются сильные дожди, ливни и также возможен град.
Ветер подует южный, 6-11 м/с, местами будут порывы до 16 м/с. При грозах прогнозируется шквалистое усиление до 17-22 м/с.
06:55:41 30-06-2024
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