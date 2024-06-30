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Грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае 30 июня

Жара при этом сохранится

30 июня 2024, 06:00, ИА Амител

Радуга / Источник фото: unsplash.com
Радуга / Источник фото: unsplash.com

Жаркая погода с дождями и сильным ветром установится в Алтайском крае 30 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Термометры в этот день покажут 30-35 градусов. В отдельных районах при этом будут кратковременные дожди и грозы, при которых местами ожидаются сильные дожди, ливни и также возможен град.

Ветер подует южный, 6-11 м/с, местами будут порывы до 16 м/с. При грозах прогнозируется шквалистое усиление до 17-22 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 1

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Олег

06:55:41 30-06-2024

В 16-17 часов хилые осадки, жара,сырость.
Сейчас 24 °C
Ветер 11 km/h
Влажность 74 %

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