Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае как минимум до 1 июля
В регионе возможно увеличение количества возгораний
28 июня 2024, 13:15, ИА Амител
Инструменты пожарных / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае с 29 июня по 1 июля местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность, сообщили в МЧС региона.
"В связи с установившейся местами сухой погодой возможно увеличение количества пожаров", – подчеркивают спасатели.
В ведомстве напомнили, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.
Ранее синоптики предупредили о грозовых дождях 29 и 30 июня.
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