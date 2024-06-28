Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае как минимум до 1 июля

В регионе возможно увеличение количества возгораний

28 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Инструменты пожарных / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 29 июня по 1 июля местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность, сообщили в МЧС региона.

"В связи с установившейся местами сухой погодой возможно увеличение количества пожаров", – подчеркивают спасатели.

В ведомстве напомнили, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

Ранее синоптики предупредили о грозовых дождях 29 и 30 июня.