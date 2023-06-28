Грозы с градом и сильным ветром обрушатся на Алтайский край 28 июня

При грозах местами будут сильные шквалы

28 июня 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прохладная, сырая и ветреная погода будет в Алтайском крае днем 28 июня, сообщили в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит +21...+26 градусов. Кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, в восточных районах местами град.

Ветер подует юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы до 22 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с.

В Барнауле термометры покажут +22...+24 градуса. Кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра при порывах – до 22 м/с.