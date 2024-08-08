Грозы с градом и ветром на два дня накроют Алтайский край - 9 и 10 августа

Непогода ожидается в большинстве районов региона

08 августа 2024, 17:24, ИА Амител

Молния во время грозы / Фото: pxhere.com/ru/

В Алтайском крае днем и ночью 9 и 10 августа синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

"В большинстве районов кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град", - говорится в прогнозе на двое суток.

Ветер будет северо-западный с порывами до 20-22 м/с. Столбики термометров местами поднимутся до +29 градусов, в среднем же ожидается примерно +24 градуса. Ночью в эти двое суток будет +12...+18 градусов.

В Барнауле 9 и 10 августа прогнозируют кратковременные дожди и грозу - и днем, и ночью. Температура воздуха ожидается до +24...+26 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.