Это приводит к тому, что растет количество каких-то происшествий, связанных с грозой

05 августа 2024, 13:11, ИА Амител

Молния во время грозы / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в этом году в прогнозе погоды на дождливые дни все чаще можно увидеть предупреждение о надвигающейся грозе. Причем, как заметили местные жители, грозы такие, что молнии буквально через каждые секунд десять "разрывают" небо. Такого, по их словам, они еще не видели. Да и чаще стали молнии попадать в дома, деревья и людей: такие инциденты происходят в разных регионах страны. Например, в Барнауле молния ударила в колокольню храма, дом загорелся после попадания, в Москве разряд убил человека в парке "Патриот" и так далее.

Старший научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН и НИ ТГУ Константин Пустовалов рассказал "КП-Новосибирск", почему зачастили молнии и начали происходить связанные с ними ЧП.

Пустовалов отметил, что эксперты оценили количество грозовых дней в году в Сибири и, если сравнивать с данными за последние 10 лет, то активность сильно не возросла. Однако число молний во время грозы может составлять не десятки, а сотни.

"Интенсивность грозовой активности стала возрастать. И вот это интересно. Если раньше в течение грозы количество разрядов могло составлять единицы-десятки, то сейчас мы видим, что все чаще на небе над регионом стали формироваться мезомасштабные конвективные системы. Это скопление множества грозовых облаков, которые объединились вместе и "живут" дольше, чем обычные. И они уже генерируют не десятки, а сотни разрядов на относительно небольшой территории. И, соответственно, количество каких-то происшествий, связанных с грозой, больше", – рассказал специалист.

По его словам, все это связано с климатическими изменениями: в связи с прогревом Арктики там активно тают льды, из-за этого меняется распределение температуры по планете и сокращается ее разница между тропическими широтами и Северным полюсом.