"Не десятки, а сотни". Эксперт объяснил, почему стало больше молний над Сибирью
Это приводит к тому, что растет количество каких-то происшествий, связанных с грозой
05 августа 2024, 13:11, ИА Амител
В Алтайском крае в этом году в прогнозе погоды на дождливые дни все чаще можно увидеть предупреждение о надвигающейся грозе. Причем, как заметили местные жители, грозы такие, что молнии буквально через каждые секунд десять "разрывают" небо. Такого, по их словам, они еще не видели. Да и чаще стали молнии попадать в дома, деревья и людей: такие инциденты происходят в разных регионах страны. Например, в Барнауле молния ударила в колокольню храма, дом загорелся после попадания, в Москве разряд убил человека в парке "Патриот" и так далее.
Старший научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН и НИ ТГУ Константин Пустовалов рассказал "КП-Новосибирск", почему зачастили молнии и начали происходить связанные с ними ЧП.
Пустовалов отметил, что эксперты оценили количество грозовых дней в году в Сибири и, если сравнивать с данными за последние 10 лет, то активность сильно не возросла. Однако число молний во время грозы может составлять не десятки, а сотни.
"Интенсивность грозовой активности стала возрастать. И вот это интересно. Если раньше в течение грозы количество разрядов могло составлять единицы-десятки, то сейчас мы видим, что все чаще на небе над регионом стали формироваться мезомасштабные конвективные системы. Это скопление множества грозовых облаков, которые объединились вместе и "живут" дольше, чем обычные. И они уже генерируют не десятки, а сотни разрядов на относительно небольшой территории. И, соответственно, количество каких-то происшествий, связанных с грозой, больше", – рассказал специалист.
По его словам, все это связано с климатическими изменениями: в связи с прогревом Арктики там активно тают льды, из-за этого меняется распределение температуры по планете и сокращается ее разница между тропическими широтами и Северным полюсом.
"Из-за этого на территории России и над Сибирью все чаще отмечаются переносы воздушных масс с севера на юг и наоборот. Тогда как раньше считалось, что циклоны и антициклоны переносят воздушные массы с запада на восток. Интенсивность запада становится слабее", – пояснил климатолог.
14:56:23 05-08-2024
"Из-за этого на территории России и над Сибирью все чаще отмечаются переносы воздушных масс с севера на юг и наоборот. Тогда как раньше считалось, что циклоны и антициклоны переносят воздушные массы с запада на восток. Интенсивность запада становится слабее"
Все верно, примета "в Москве такая-то погода, значит, через три дня будет у нас" давно не работает.
17:04:01 05-08-2024
тора снова изгнали из асгарда
20:20:54 05-08-2024
грешим много.
надо запрещвть интернет.
15:09:47 06-08-2024
гиганская энергия которая просто уходит в землю
где наши умные головы из Политеха?
сделай аккумулятор со штырем и за одну грозу можно столько электричества надыбать халявного будет что ....