Грозы с градом ожидаются в Алтайском крае 26 мая
Также на регион обрушится порывистый ветер
26 мая 2024, 06:00, ИА Амител
Гроза над озером / Фото: unsplash.com
Прохладная и сырая погода установится в Алтайском крае днем 26 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит от +18 до +23 градусов, при этом местами по северо-западу термометры покажут +12...+17 градусов.
Также пройдут кратковременные дожди, местами грозы с ливнями и, возможно, градом. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
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