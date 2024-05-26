Грозы с градом ожидаются в Алтайском крае 26 мая

Также на регион обрушится порывистый ветер

26 мая 2024, 06:00, ИА Амител

Гроза над озером / Фото: unsplash.com

Прохладная и сырая погода установится в Алтайском крае днем 26 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит от +18 до +23 градусов, при этом местами по северо-западу термометры покажут +12...+17 градусов.

Также пройдут кратковременные дожди, местами грозы с ливнями и, возможно, градом. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.