Группа "ашановских" подростков держит в страхе жителей Новосибирска

Они пристают к детям, вымогают у них деньги и "ставят на счётчик"

19 февраля 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителей Новосибирска терроризирует банда подростков, которую назвали "ашановской". Об этом сообщает "АиФ".

На хулиганов пожаловались жители микрорайонов "Юбилейный", "Снегири" и "Родники". 14-летние подростки постоянно собираются в "Ашане", бьют других детей, вымогают у них деньги и "ставят на счётчик".

Люди жалуются на злоумышленников в социальных сетях и ищут других пострадавших, чтобы подать совместное заявление в полицию.