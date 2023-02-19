Группа "ашановских" подростков держит в страхе жителей Новосибирска
Они пристают к детям, вымогают у них деньги и "ставят на счётчик"
19 февраля 2023, 12:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жителей Новосибирска терроризирует банда подростков, которую назвали "ашановской". Об этом сообщает "АиФ".
На хулиганов пожаловались жители микрорайонов "Юбилейный", "Снегири" и "Родники". 14-летние подростки постоянно собираются в "Ашане", бьют других детей, вымогают у них деньги и "ставят на счётчик".
Люди жалуются на злоумышленников в социальных сетях и ищут других пострадавших, чтобы подать совместное заявление в полицию.
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