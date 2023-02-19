НОВОСТИПроисшествия

Группа "ашановских" подростков держит в страхе жителей Новосибирска

Они пристают к детям, вымогают у них деньги и "ставят на счётчик"

19 февраля 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителей Новосибирска терроризирует банда подростков, которую назвали "ашановской". Об этом сообщает "АиФ".

На хулиганов пожаловались жители микрорайонов "Юбилейный", "Снегири" и "Родники". 14-летние подростки постоянно собираются в "Ашане", бьют других детей, вымогают у них деньги и "ставят на счётчик".

Люди жалуются на злоумышленников в социальных сетях и ищут других пострадавших, чтобы подать совместное заявление в полицию.

Комментарии 10

  • Все как в подзабытые 90-е
    19 февраля, Гость   Ответить
  • А для подачи заявления нужна групповуха ? Забавные ролевые игры у терпил
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Ну вот, диточки подросли) может теперь от несчастных, голодных бездомных собак отвяжутся.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • А че скрываем. Они местные или мигранты?
    19 февраля, Гость   Ответить
  • А в амике зачем эта новость,хотите чтобы и у нас появились подобные ашанисты?!!! Идейку подкинули? Писать надо про своих.и больше хорошего
    19 февраля, Гость   Ответить
  • а где отцы пострадавших? собрались. загрузили в автобус, отмундиалили соплежуев на свежем воздухе. и родные дети в безопасности и балбесы немного "подлечились". на полицию, я так понимаю, надежды нету же?
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Ну они же дети... В нашей стране дети - это святое!
    19 февраля, Гость   Ответить
  • подать совместное заявление в полицию --- тоже обратил внимание, от одного уже не берут?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • тоже обратил внимание, от одного уже не берут? - - - - от одного никто не почешется, скорее всего. А вот если совместное - больше шансов, что хоть что-то начнут делать, а не отписки писать
    20 февраля, Гость   Ответить
  • а где участковый милиционер? раньше специальные программы были для воспитания трудных подростков чтоб до преступления дело не доводить
    20 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров