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Группа автоподставщиков в Барнауле обманула страховщиков на 28 миллионов рублей

Всего они совершили почти 100 ДТП

12 марта 2024, 18:10, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com
Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Дело в отношении барнаульских автоподставщиков передали в суд. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Пятеро человек обвиняются по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой"). По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год они совершили 98 подставных ДТП, оформили документы и получили от 13 страховых компаний более 28 миллионов рублей.

В ходе следствия на имущество фигурантов дела наложили арест на сумму более 8 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу.

Барнаул суд

Комментарии 6

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Гость

18:51:24 12-03-2024

Ждём ещё одно уголовное дело, почему так долго они "работали" на глазах у всех.

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Гость

16:42:24 13-03-2024

Гость (18:51:24 12-03-2024) Ждём ещё одно уголовное дело, почему так долго они "работали... Наивный. Ворон ворону глаз не выклюет. Посадят каких-нибудь лохов-стрелочников и все дела.

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Грыша

19:59:19 12-03-2024

Жулики жуликов обжулили

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Гость

20:52:24 13-03-2024

Сказочники.

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Гость

21:20:50 13-03-2024

это наши "кольцевые"? а они точно подставами занимались? или пытались балбесов научить съезжать с кольца по ПДД и зарабатывая на этом попутно?

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Гость

21:36:54 13-03-2024

Гость (21:20:50 13-03-2024) это наши "кольцевые"? а они точно подставами занимались? или... у каждого автомобилиста есть мечта - купить уазик и учить этих судаков

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