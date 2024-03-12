Группа автоподставщиков в Барнауле обманула страховщиков на 28 миллионов рублей
Всего они совершили почти 100 ДТП
12 марта 2024, 18:10, ИА Амител
Молоток судьи / Фото: pxhere.com
Дело в отношении барнаульских автоподставщиков передали в суд. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Пятеро человек обвиняются по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой"). По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год они совершили 98 подставных ДТП, оформили документы и получили от 13 страховых компаний более 28 миллионов рублей.
В ходе следствия на имущество фигурантов дела наложили арест на сумму более 8 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу.
18:51:24 12-03-2024
Ждём ещё одно уголовное дело, почему так долго они "работали" на глазах у всех.
16:42:24 13-03-2024
Гость (18:51:24 12-03-2024) Ждём ещё одно уголовное дело, почему так долго они "работали... Наивный. Ворон ворону глаз не выклюет. Посадят каких-нибудь лохов-стрелочников и все дела.
19:59:19 12-03-2024
Жулики жуликов обжулили
20:52:24 13-03-2024
Сказочники.
21:20:50 13-03-2024
это наши "кольцевые"? а они точно подставами занимались? или пытались балбесов научить съезжать с кольца по ПДД и зарабатывая на этом попутно?
21:36:54 13-03-2024
Гость (21:20:50 13-03-2024) это наши "кольцевые"? а они точно подставами занимались? или... у каждого автомобилиста есть мечта - купить уазик и учить этих судаков