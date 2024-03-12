В Сибири пропавшие без вести школьники прокололи колеса десяти автомобилей

Владельцам поврежденных машин посоветовали обратиться в суд с гражданскими исками к родителям подростков

12 марта 2024, 16:17, ИА Амител

В Кемеровской области в полицию обратились владельцы десяти припаркованных во дворах автомобилей, которым неизвестные прокололи колеса, пишет "Сибдепо".

Инцидент произошел в Прокопьевске. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что шины прокололи двое 11-летних учеников местной школы, состоящие на профилактическом учете.

"На момент совершения преступления оба они были объявлены в розыск как пропавшие без вести, поскольку после школьных занятий не вернулись домой", – рассказали в региональном МВД.

Мотив своих действий подростки пояснить не смогли. Всего они прокололи 16 колес, сумма ущерба устанавливается.