НОВОСТИПроисшествия

В Сибири пропавшие без вести школьники прокололи колеса десяти автомобилей

Владельцам поврежденных машин посоветовали обратиться в суд с гражданскими исками к родителям подростков

12 марта 2024, 16:17, ИА Амител

В Кемеровской области в полицию обратились владельцы десяти припаркованных во дворах автомобилей, которым неизвестные прокололи колеса, пишет "Сибдепо".

Инцидент произошел в Прокопьевске. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что шины прокололи двое 11-летних учеников местной школы, состоящие на профилактическом учете.

"На момент совершения преступления оба они были объявлены в розыск как пропавшие без вести, поскольку после школьных занятий не вернулись домой", – рассказали в региональном МВД.

Мотив своих действий подростки пояснить не смогли. Всего они прокололи 16 колес, сумма ущерба устанавливается.

"Оба школьника не подлежат уголовной ответственности. В отношении их родителей инспекторы ПДН составили протоколы", – уточнили в полиции.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

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НОВОСТИПроисшествия
дети Кемеровская область

Комментарии 10

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Элен без ребят

16:35:27 12-03-2024

и что из них вырастет?

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Гость

16:47:49 12-03-2024

Элен без ребят (16:35:27 12-03-2024) и что из них вырастет?... Александр Матросов, Пригожин ...

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Гость

20:22:31 12-03-2024

Гость (16:47:49 12-03-2024) Александр Матросов, Пригожин ...... Не надо ставить в один ряд Матросова и Пригожина.

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Гость

22:29:50 12-03-2024

Гость (20:22:31 12-03-2024) Не надо ставить в один ряд Матросова и Пригожина.... Это Путин их поставил в один ряд, дав звезду Героя Пригожину

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Гость

17:32:34 12-03-2024

Элен без ребят (16:35:27 12-03-2024) и что из них вырастет?...
После совершеннолетия сядут, и будут наши налоги прожирать в три глотки.

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Элен без ребят

18:32:04 12-03-2024

Гость (17:32:34 12-03-2024)
После совершеннолетия сядут, и будут наши налоги прожирать ... да, к сожалению.

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Гость

20:17:44 12-03-2024

Элен без ребят (16:35:27 12-03-2024) и что из них вырастет?... шиномонтажники...

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Гость

20:49:54 12-03-2024

Машины должны ночевать в гараже или на стоянке. Во дворе им не место. Власти не хотят навести порядок, вот граждане и наводят сами.

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Гость

08:36:57 13-03-2024

Гость (20:49:54 12-03-2024) Машины должны ночевать в гараже или на стоянке. Во дворе им ...
Где попало - да. А если во дворе парковка предусмотрена, то почему нет?

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Гость

10:51:46 13-03-2024

Гость (08:36:57 13-03-2024)
Где попало - да. А если во дворе парковка предусмотрена, то... во дворе предусмотрена так называемая гостевая парковка! то есть временная для тех, кто приехал в гости к жильцам дома, а не постоянная. Не надо ее сюда приписывать! Тем более по градостроительным нормам машины разрешено ставить не ближе 10 м от стены дома!!! А то некоторые наглые водители ставят свои железяки уже перед дверью в подьезд, да еще ж...ми к окнам и дверям и когда они зимой заводятся невозможно ни окно открыть, ни из подъезда выйти, воняет, как будто на химическом заводе стоишь. Купили машину, будьте любезны и место в гараже или на стоянке купить. А то набрали в кредит авто, а потом по двору пройти нельзя, чуть ли не по ногам катаются или ставят свои вонючки по газонам или перед подъездами. Вот где штрафами бюджет пополнить можно.

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