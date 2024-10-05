Группа "Чиж & Co" выступила в Барнауле. Видео

Музыканты собрали полный зал в ДК "Мотор"

05 октября 2024, 20:45, ИА Амител

Концерт "Чиж & Co" в Барнауле / Фото: amic.ru

В барнаульском ДК "Мотор" вечером 5 октября выступила российская рок-группа "Чиж & Co".

Как сообщил читатель amic.ru, музыкантам удалось собрать полный зал – люди с радостью слушали песни любимой группы и хором подпевали вокалисту Сергею Чигракову.