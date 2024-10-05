Группа "Чиж & Co" выступила в Барнауле. Видео
Музыканты собрали полный зал в ДК "Мотор"
05 октября 2024, 20:45, ИА Амител
Концерт "Чиж & Co" в Барнауле / Фото: amic.ru
В барнаульском ДК "Мотор" вечером 5 октября выступила российская рок-группа "Чиж & Co".
Как сообщил читатель amic.ru, музыкантам удалось собрать полный зал – люди с радостью слушали песни любимой группы и хором подпевали вокалисту Сергею Чигракову.
00:37:03 06-10-2024
Довелось слышать совсем недалеко. В небольшой палатке на несколько десятков человек. В том году на Ветер Сибири. Это после основного концерта, кто вип билеты купил, мог послушать. Организаторам позор. Столов на всех не хватило (билет 18000). Их оказывается ещё надо было заранее бронировать. Инфы не было. Милиции рядом не было. 2 перепитых начали танцевать в 2 метрах от музыканта. Обзор перегородили. Другой слушатель попросил их отойти. Игнор. Силой начал оттаскивать одного, чуть драка не завязалась. Самое умное, что сделали люди от организаторов, встали стеной перед вокалистом.
Если Чиграков это прочитает, вспомнит. Организаторы обгадились, артисты вытащили,как смогли. ещё раз, позор. И до сих пор названивают ещё роботы от них с приглашениями на новое и скидками.