Группа "Градусы" выступила на фестивале "Цветение маральника" в Алтайском крае. Видео
Коллектив стал хедлайнером праздника
29 апреля 2023, 19:37, ИА Амител
Фото: amic.ru
Группа "Градусы" в субботу, 29 апреля, выступила на фестивале "Цветение маральника", который прошёл на территории "Бирюзовой Катуни".
Этот праздник считается открытием туристического сезона и совпадает с временем цветения "алтайской сакуры".
Коллектив стал хедлайнером, концертом которого и завершилось это мероприятие. С видео выступления можно ознакомиться ниже:
Напомним, на фестивале "Цветение маральника" губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о старте летнего туристического сезона в регионе.
15:38:47 30-04-2023
Своим группам надо предоставлять площадки для поддержки своих коллективов а не приглашать хапуг со стороны
01:29:03 03-05-2023
Все нормально, хорошая группа, прекрасно выступили, посмотрите сколько народу к ним пришло. А всякие любители песен дискотек 80-90 х пусть у себя в Барнауле или в других местах выступают.