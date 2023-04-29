Группа "Градусы" выступила на фестивале "Цветение маральника" в Алтайском крае. Видео

Коллектив стал хедлайнером праздника

29 апреля 2023, 19:37, ИА Амител















Фото: amic.ru

Группа "Градусы" в субботу, 29 апреля, выступила на фестивале "Цветение маральника", который прошёл на территории "Бирюзовой Катуни".

Этот праздник считается открытием туристического сезона и совпадает с временем цветения "алтайской сакуры".

Коллектив стал хедлайнером, концертом которого и завершилось это мероприятие. С видео выступления можно ознакомиться ниже:

Напомним, на фестивале "Цветение маральника" губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о старте летнего туристического сезона в регионе.