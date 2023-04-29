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Группа "Градусы" выступила на фестивале "Цветение маральника" в Алтайском крае. Видео

Коллектив стал хедлайнером праздника

29 апреля 2023, 19:37, ИА Амител

Фото: amic.ru

Группа "Градусы" в субботу, 29 апреля, выступила на фестивале "Цветение маральника", который прошёл на территории "Бирюзовой Катуни".

Этот праздник считается открытием туристического сезона и совпадает с временем цветения "алтайской сакуры". 

Коллектив стал хедлайнером, концертом которого и завершилось это мероприятие. С видео выступления можно ознакомиться ниже:

Напомним, на фестивале "Цветение маральника" губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о старте летнего туристического сезона в регионе.

Комментарии 2

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Гость

15:38:47 30-04-2023

Своим группам надо предоставлять площадки для поддержки своих коллективов а не приглашать хапуг со стороны

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гостья

01:29:03 03-05-2023

Все нормально, хорошая группа, прекрасно выступили, посмотрите сколько народу к ним пришло. А всякие любители песен дискотек 80-90 х пусть у себя в Барнауле или в других местах выступают.

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