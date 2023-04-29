Виктор Томенко: "Туризм в Алтайском крае на подъеме"

По словам губернатора, налоги, которые регион получает от туристической сферы, можно направить на благоустройство и развитие всех его территорий

29 апреля 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: Антон Федотов / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил фестиваль "Цветение маральника" и открыл туристический сезон, рассказали в правительстве региона.

Во время посещения туристических объектов на территории "Бирюзовой Катуни" политик подчеркнул важность развития индустрии туризма для экономики края.

"Туризм в крае на подъёме. Много гостей едет со всей страны. До пандемии весь объём услуг, который оказывал туристический комплекс в крае, где-то около 5,5 млрд был, по итогам 2022 года это уже 9,5 млрд рублей. Мы с оптимизмом смотрим в будущее", – отметил он.























































Фото: Антон Федотов / правительство Алтайского края

По его словам, за счёт растущих налоговых поступлений регион может "всё больше и больше создавать условий, чтобы росло оказание услуг, производство, экономика росла".

Он добавил, что налоги, которые регион получает от туристической сферы, можно направить на благоустройство и развитие всех его территорий.