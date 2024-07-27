Группа "Пицца" приедет в Барнаул на открытие Спартакиады учащихся России

Масштабное мероприятие пройдет с 3 по 10 августа

27 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Группа "Пицца" / Фото: сайт коллектива

Финальные соревнования Спартакиады учащихся России по трем видам спорта – шахматам, кикбоксингу и гребле на байдарках и каноэ – впервые пройдут в Барнауле с 3 по 10 августа. Всего в столицу Алтайского края приедут более 650 юных спортсменов из 54 субъектов страны. Во время церемонии открытия в Барнауле выступит известная российская поп-группа "Пицца".

Как пишет "КП на Алтае", XII летняя Спартакиада учащихся России проходит во многих городах РФ. Соревнования среди юношей и девушек по разным видам спорта начались еще 23 мая, а завершатся 5 сентября. Барнаулу выпала честь принимать у себя финалы по трем видам спорта: шахматам, кикбоксингу, гребле на байдарках и каноэ.

Церемония открытия турнира пройдет 7 августа в "Титов Арене". В 17:30 перед ледовым дворцом стартует развлекательная программа для зрителей. Здесь можно будет сделать аквагрим, сыграть в подвижные игры.

В 19:30 начнется церемония открытия. Главным его событием станет выступление популярной музыкальной группы "Пицца". Кстати, на входе в "Титов Арену" каждый зритель получит специальный браслетик, который будет необходим для розыгрыша ценных призов.

Что касается самих соревнований, то шахматисты будут выявлять сильнейшего в Краевом шахматном клубе (Барнаул, ул. Советская, 4) с 3 по 8 августа. В них примут участие команды из 16 регионов страны. В составе каждой – двое юношей и две девушки. Соревнования будут проходить по швейцарской системе в семь туров.

Что касается соревнований на байдарках и каноэ, то турнир пройдет 7 по 10 августа. Спортсмены будут соревноваться в дистанциях 1000 и 500 метров.

Кикбоксеры выявят сильнейших 7 и 8 августа. Местом проведения соревнований станет спортивный комплекс "Победа" (ул. Антона Петрова, 146).