Группа стран Запада вместе с Польшей втайне призывают Зеленского закончить конфликт

По словам американского журналиста, западные государства считают, что с этой целью Зеленский даже может уйти в отставку

17 мая 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Группа стран под руководством Польши втайне призывают президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, западные государства считают, что с этой целью Зеленский даже может уйти в отставку, чтобы "позволить начать процесс восстановления своей нации".

Как известно внутри ЦРУ, "Зеленский не шевелится", хоть и теряет поддержку своих соседей. Вероятно, в группу также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия.

Ранее Херш заявлял, что руководство США готовит черновик соглашения об окончании конфликта на Украине на случай поражения России.