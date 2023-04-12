Херш: США готовят черновик соглашения по Украине на случай поражения России

По его словам, такую задачу американскому военному руководству поставили еще два месяца назад

12 апреля 2023, 20:15, ИА Амител

Военное руководство США готовит черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который предложат России в случае ее поражения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов – военный термин "поставил задачу" - составить черновик договора, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя на Украине", — написал он.

Напомним, что ранее Херш заявлял, что США собирались шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", чтобы предотвратить специальную военную операцию на Украине. Также он заявлял, что взрывчатку на "Северном потоке" заложили водолазы американских ВМС в ходе учений Североатлантического альянса Baltops 22. По его словам, президент США Джо Байден знает правду, но скрывает её. Он якобы не поручал спецслужбам провести расследование диверсии и никогда этого не сделает.