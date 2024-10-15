Группа туристов попала под камнепад на Алтае
Погибла 18-летняя жительница Бердска
15 октября 2024, 14:15, ИА Амител
Турист / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/179053
14 октября в районе устья реки Кысхыштубек в Улаганском районе Республики Алтай туристическая группа из 12 человек попала под камнепад, сообщили в МЧС региона.
На месте погибла 18-летняя девушка. Еще двое туристов получили травмы различной тяжести. Группу эвакуируют спасатели.
До наступления темноты им уже удалось вывезти одну из пострадавших. Ее доставили в Акташскую больницу с травмой головы.
15 октября на месте работают девять специалистов и две единицы техники.
14:45:19 15-10-2024
кстати в Акташе вроде неплохая больничка.
выздоровления!