НОВОСТИПроисшествия

Мощный камнепад разрушил часть Чуйского тракта на Алтае

Проезд на участке закрыли

19 января 2024, 11:31, ИА Амител

Фото: ФКУ Упрдор "Алтай"
Фото: ФКУ Упрдор "Алтай"

Камнепад произошел в Онгудайском районе Республики Алтай и повредил участок Чуйского тракта на 764-м километре – между селами Акбом и Чибит.

Как сообщили в Упрдор "Алтай", инцидент случился 19 января около 9 часов утра. В результате одна полоса дороги оказалась разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты. Сейчас на месте работает спецтехника.

"Прорабатывается вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой. Дорожникам предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью", – рассказали в учреждении.

Движение на участке между селами Йодро и Акташ (737-790 км) закрыто. Время завершения восстановительных работ определят после детальной оценки повреждений.

Республика Алтай Чуйский тракт

Комментарии 4

Avatar Picture
Гена

11:46:29 19-01-2024

Там всегда че нить валится

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:25 19-01-2024

там и объехать то негде

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:39 19-01-2024

Гость (11:59:25 19-01-2024) там и объехать то негде ... В Горном таких мест чуть больше, чем много. Раз до Телецкого добирались, пришлось ждать попутный Камаз. Он легко преодолел водную преграду.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:34 19-01-2024

только вчера посмотрела ролик Дениса Зоткина про Чуйский тракт, он останавливался в Чибите. И вот...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров