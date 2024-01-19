Мощный камнепад разрушил часть Чуйского тракта на Алтае
Проезд на участке закрыли
19 января 2024, 11:31, ИА Амител
Камнепад произошел в Онгудайском районе Республики Алтай и повредил участок Чуйского тракта на 764-м километре – между селами Акбом и Чибит.
Как сообщили в Упрдор "Алтай", инцидент случился 19 января около 9 часов утра. В результате одна полоса дороги оказалась разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты. Сейчас на месте работает спецтехника.
"Прорабатывается вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой. Дорожникам предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью", – рассказали в учреждении.
Движение на участке между селами Йодро и Акташ (737-790 км) закрыто. Время завершения восстановительных работ определят после детальной оценки повреждений.
11:46:29 19-01-2024
Там всегда че нить валится
11:59:25 19-01-2024
там и объехать то негде
15:32:39 19-01-2024
Гость (11:59:25 19-01-2024) там и объехать то негде ... В Горном таких мест чуть больше, чем много. Раз до Телецкого добирались, пришлось ждать попутный Камаз. Он легко преодолел водную преграду.
13:01:34 19-01-2024
только вчера посмотрела ролик Дениса Зоткина про Чуйский тракт, он останавливался в Чибите. И вот...