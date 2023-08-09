Группа туристов попала под камнепад на Белухе
Пострадавшую женщину эвакуировали санитарной авиацией
09 августа 2023, 22:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Группа туристов попала под камнепад на перевале горы Белуха в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном управлении ГОЧС и ПБ.
Всего в группе было семь человек, сильнее всего пострадала туристка из Набережных Челнов. Женщина не могла самостоятельно передвигаться и для ее транспортировки из Горно-Алтайска вылетал вертолет санавиации.
Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.
22:17:43 09-08-2023
Судя по фото, группа туристов попала под камнепад на Матерхорне. В Швейцарии
22:40:38 09-08-2023
Гость (22:17:43 09-08-2023) Судя по фото, группа туристов попала под камнепад на Матерхо... Так оно и было. Гиды, алтырбасы промахнулись.
22:43:40 09-08-2023
Извощик частный, выбор опасный...
12:14:21 10-08-2023
Там постоянно кто-нибудь попадает под камнепады. Только об этом в новостях обычно не пишут.