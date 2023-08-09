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Группа туристов попала под камнепад на Белухе

Пострадавшую женщину эвакуировали санитарной авиацией

09 августа 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Группа туристов попала под камнепад на перевале горы Белуха в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном управлении ГОЧС и ПБ.

Всего в группе было семь человек, сильнее всего пострадала туристка из Набережных Челнов. Женщина не могла самостоятельно передвигаться и для ее транспортировки из Горно-Алтайска вылетал вертолет санавиации.

Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Алтай Происшествия

Комментарии 4

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Гость

22:17:43 09-08-2023

Судя по фото, группа туристов попала под камнепад на Матерхорне. В Швейцарии

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Гость

22:40:38 09-08-2023

Гость (22:17:43 09-08-2023) Судя по фото, группа туристов попала под камнепад на Матерхо... Так оно и было. Гиды, алтырбасы промахнулись.

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Гость

22:43:40 09-08-2023

Извощик частный, выбор опасный...

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Гость

12:14:21 10-08-2023

Там постоянно кто-нибудь попадает под камнепады. Только об этом в новостях обычно не пишут.

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