Тело женщины подняли со дна алтайского пруда

Предположительно, в воде она пролежала сутки

08 августа 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Из пруда в селе Песьянка Троицкого района извлекли тело женщины 1980 года рождения. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Представители ведомства отметили, что утонуть она могла примерно сутки назад. Экспертиза установит все обстоятельства случившегося.

Спасатели напомнили о том, что на водоемах нужно соблюдать правила безопасности. Несмотря на то, что лето подходит к концу, людей, желающих искупаться, меньше не становится.