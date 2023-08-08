Тело женщины подняли со дна алтайского пруда
Предположительно, в воде она пролежала сутки
08 августа 2023, 14:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Из пруда в селе Песьянка Троицкого района извлекли тело женщины 1980 года рождения. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Представители ведомства отметили, что утонуть она могла примерно сутки назад. Экспертиза установит все обстоятельства случившегося.
Спасатели напомнили о том, что на водоемах нужно соблюдать правила безопасности. Несмотря на то, что лето подходит к концу, людей, желающих искупаться, меньше не становится.
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