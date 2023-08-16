Группу The Killers освистали в Грузии из-за парня из России
Молодой человек вышел на сцену, чтобы сыграть с музыкантами одну из песен
16 августа 2023, 08:17, ИА Амител
Концерт группы The Killers в Батуми едва не сорвали из-за того, что на сцену вышел парень из России. Об этом сообщает Mash.
У группы есть традиция. Каждый свой концерт они приглашают на сцену человека из зала, чтобы вместе сыграть песню. В этот раз солист заметил в зале парня с плакатом, на котором по-английски было написано: "Если судьба ко мне добра, сегодня я буду вашим барабанщиком".
Музыкант уточнил, откуда фанат, тот ответил, что из России, но его все равно пригласили на сцену. После этого в зале начался шум, группу освистали.
Песню сыграли, артисты поговорили с собравшимися и объяснили, что они не делят людей по национальному признаку, а после концерта извинились за инцидент в социальных сетях.
08:21:29 16-08-2023
Пара грузинских недоумков и пара хохло-калек что-то там вякнули, демонстративно ушли, и что дальше? Песню с русским барабанщиком спели, концерт продолжился, 99,99% публики осталось на местах. Зачем вообще подобному уделять внимание?