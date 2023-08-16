Группу The Killers освистали в Грузии из-за парня из России

Молодой человек вышел на сцену, чтобы сыграть с музыкантами одну из песен

16 августа 2023, 08:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Концерт группы The Killers в Батуми едва не сорвали из-за того, что на сцену вышел парень из России. Об этом сообщает Mash.

У группы есть традиция. Каждый свой концерт они приглашают на сцену человека из зала, чтобы вместе сыграть песню. В этот раз солист заметил в зале парня с плакатом, на котором по-английски было написано: "Если судьба ко мне добра, сегодня я буду вашим барабанщиком".

Музыкант уточнил, откуда фанат, тот ответил, что из России, но его все равно пригласили на сцену. После этого в зале начался шум, группу освистали.

Песню сыграли, артисты поговорили с собравшимися и объяснили, что они не делят людей по национальному признаку, а после концерта извинились за инцидент в социальных сетях.