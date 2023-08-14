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Уехавшая группа, претензии и свадьбы. Как прошел скандальный фестиваль "Ветер Сибири"

Отмененный в 2022 году фестиваль "Ветер Сибири", наконец, состоялся в 2023 году в Новосибирске

14 августа 2023, 14:00, Антон Дегтярев

Фестиваль "Ветер Сибири" / Фото: группа фестиваля "Ветер Сибири" во "ВКонтакте"
Фестиваль "Ветер Сибири" / Фото: группа фестиваля "Ветер Сибири" во "ВКонтакте"

Скандальный фестиваль "Ветер Сибири" прошел на новосибирском аэродроме Мочище с 10 по 13 августа, несмотря на все опасения любителей рок-музыки. На нем выступили 42 группы, в том числе The Hatters, "Ария", "Северный флот", Вадим Самойлов и другие. Не обошлось и без проблем, о которых посетители "Ветра Сибири" активно говорили в интернете. Также на фестивале произошел скандал с группой "План Ломоносова", которая уехала с фестиваля, так и не сыграв на нем. Amic.ru посмотрел, что писали о событии в соцсетях и как оно прошло.

Что было на фестивале?

Рок-фестиваль стартовал в четверг, 10 августа. В этот день работала только дневная сцена, на которой выступили малоизвестные сибирские коллективы, в том числе барнаульская группа U-571.

Полноценно фестиваль открылся 11 августа, тогда заработала дневная и вечерняя сцены. На последней сыграли "Космонавтов Нет", "Анимация", "Мукка", "Ария", Найк Борзов и другие.

Во второй день на фестивале на вечерней сцене выступили "Эпидемия", "Казускома", Lascala, Вадим Самойлов и другие коллективы. В ВИП-лаундже также сыграла группа "Чиж&Co".

В третий день на "Ветре Сибири" свои песни исполнили The Hatters, "Ундервуд", "7Б", "Йорш" и не только. На дневной сцене все дни фестиваля играли сибирские рок-группы.

Для гостей организовали зону горячего питания, фуд-корт, палаточный городок, парковки и много чего еще. Можно было не только поесть, но и выпить пива. Правда, напитки можно было покупать только на территории фестиваля, проносить их с собой было нельзя. Одной из "фишек" фестиваля стало то, что на нем прошли официальные церемонии бракосочетания. Было зарегистрировано две пары, написали в группе события во "ВКонтакте".

Свадьба на фестивале "Ветер Сибири" / Фото: группа фестиваля "Ветер Сибири" во "ВКонтакте"

Зрители остались довольны?

С погодой участникам фестиваля не повезло. В Новосибирске шел дождь, и фестиваль буквально "затопило" проливным дождем, о чем посетители мероприятия активно писали в соцсетях.

Однако погода была меньшей из бед. Больше вопросов у сибирских любителей рок-музыки было к организации фестиваля. В комментариях в сообществе "Ветра Сибири" во "ВКонтакте" люди жаловались, что некоторые группы долго настраивали аппаратуру. Кого-то не устроила работа ведущих, периодически неработающие экраны или короткое время выступления отдельных музыкальных коллективов. Например, фанаты группы "Мукка" возмутились тем, что музыкантам дали выступить всего 20 минут.

Был и один скандал. Так, группе "План Ломоносова" на фестивале и вовсе сыграть не удалось, хотя они приехали в Новосибирск и готовились к концерту. Музыканты объяснили это тем, что им не дали провести полноценный саундчек. Организаторы "Ветра Сибири", в свою очередь, обвинили группу в "непорядочности и непрофессионализме" и объяснили, что отменили выступление затянувшей саундчек группы, дабы не сорвать третий день фестиваля.

Также на мероприятии не выступила и группа "Папин Олимпос", которая вообще не приехала в Новосибирск.

Больше всего люди в комментариях жаловались на плохое качество звука, таких претензий в группе "Ветра Сибири" во "ВКонтакте" под каждым постом десятки. А ещё упрекали организаторов в том, что урны на территории были переполнены.

"Урны верхом от мусора переполнены, мусор складывали вокруг. Люди стараются не мусорить, но вы даже вовремя пакет с мусором заменить не можете. По поводу остального. У вас "звукари" глухие? Зачем они так выкрутили басы, что даже ваши же колонки это не вывозят? Кроме баса и ударных, ничего не было слышно. Гитары вообще пропали. Вокал тоже через раз слышно. "Ария", похоже, со своим "звукарем" была, она звучала еще более-менее. А еще, почему вы не пишете отдельными постами о том, что есть изменения в составе групп? Это нужно отдельно спрашивать? В общем, все очень плохо в плане организации", – написала в комментариях посетитель фестиваля Эмма.

Те, кто купил билеты на ВИП-места, также возмущались тем, что рассадка на трибунах была свободной, а сиденья – мокрыми.

"Обещали лучшие места на трибуне – в итоге ты сидишь дальше всех от сцены, да и просто любой может занять какое угодно место на трибуне. Из ВИП-лаунджа прогнали, главная сцена далеко", – написал один из гостей в группе фестиваля во "ВКонтакте".

На комментарии недовольным отвечал эсэмэмщик группы "Ветра Сибири" во "ВКонтакте", при этом людей возмутил грубый тон ответов.

Но были и положительные комментарии о фестивале. Пришедшие похвалили "Ветер Сибири" за хороший подбор артистов, за вкусную еду и транспортную доступность.

"Группы так круто отыграли, выложились. Было так душевно и атмосферно, что не хочется вообще разводить нытье. В организации было много плюсов. Транспорт, отсутствие крепкого алкоголя на территории, не было драк, "неадекватов" и так далее. Еда вкусная, цены нормальные. Для детей какие-то штуки. Никакой давки, досмотры присутствовали и так далее. Минусов я могу сейчас целый список написать, но зачем? Я думаю, организаторы сделали выводы и исправят на следующий год основную массу косяков. Верю в людей", – написала Марина, одна из гостей фестиваля.

Фестиваль "Ветер Сибири"/ Фото: из группы фестиваля "Ветер Сибири" во ВКонтакте

Почему фестиваль стал скандальным?

Фестиваль "Ветер Сибири" стал скандальным после его отмены в прошлом году. В 2022 году мероприятие должно было пройти на территории бийского аэропорта с 11 по 13 августа. Но 5 июля 2022 года его решили перенести на год вперед.

Причиной стало письмо из администрации Алтайского края. В нем со ссылкой на Роспотребнадзор рекомендовалось перенести фестиваль из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. У покупателей билетов решение вызвало недоумение, потому что еще с 1 июля все ковидные ограничения в России были отменены.

Тогда и в правительстве Алтайского края, и в Роспотребнадзоре подтвердили достоверность письма, однако покупатели билетов все равно начали подозревать организаторов в нечистых намерениях. Причин было несколько. Во-первых, территорию бийского аэропорта так и не начали готовить к фестивалю, и за месяц до события там было только чистое поле. Во-вторых, на сайте мероприятия не было четкой информации об организаторах и их телефонов, а в-третьих, музыкальные группы сами не до конца понимали, как будет проходить "Ветер Сибири", о чем рассказывали amic.ru.

Масла в огонь подлило то, что организаторы закрыли комментарии в соцсетях и отказались обсуждать перенос мероприятия. Кроме того, они не стали возвращать людям деньги за билеты и предложили им либо обменять билеты на ваучеры, либо приехать на фестиваль в 2023 году. Тем, кто обратится в суд, организаторы угрожали издержками в 50 тысяч рублей.

Многие купившие билеты почувствовали себя обманутыми и создали группу "Унесенные ветром Сибири" (сейчас – "Деньги на "Ветер Сибири"), в которой делились опытом подачи заявлений в суд и в полицию, а также способом возврата денег по технологии чарджбэка.

Кстати, подробно на все претензии, связанные с прошлогодней отменой фестиваля, его организаторы ответили в интервью amic.ru.

Новосибирская область культура концерт фестиваль Ветер Сибири

Комментарии 15

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Гость

14:16:21 14-08-2023

Нафталиновая братия посетила Нск.

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Гость

14:43:24 14-08-2023

Жалкие попытки оживить труп "русского рока" ник чему не приведут, поскольку поциент был мертворождённым изначально. Слушайте нормальный "правильный" рок- от Битлз и Роллинг Стоунс с Манкиз до Дип Пёрпл, Лед Цеппелин и Слэйд... Английский, одним словом. Наши песни под гитару- это не рок, а попытка продать кусок дерьма чтобы заработать сладку денежку.

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Гость

15:13:37 14-08-2023

Гость (14:43:24 14-08-2023) Жалкие попытки оживить труп "русского рока" ник чему не прив... Да ты батенька провокатор. Ща тебе любители Наутилуса, Агаты Кристи, Аквариума, Найка Борзова, наваляют.

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Гость

16:31:57 14-08-2023

Гость (15:13:37 14-08-2023) Да ты батенька провокатор. Ща тебе любители Наутилуса, Агаты... Максимум, что они могут мне по незнанке навалять - минусов. А интеллектом и знанием рок-музыки я задавлю большинство. Вон тут одно сомневается в принадлежности Битлз к року... как с такими жить рядом?

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Гость

15:33:57 14-08-2023

Гость (14:43:24 14-08-2023) Жалкие попытки оживить труп "русского рока" ник чему не прив... Битлс - рок????? оригинально

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Гость

16:30:11 14-08-2023

Гость (15:33:57 14-08-2023) Битлс - рок????? оригинально... Прикинь. Я сначала тоже думал, что Битлз- дум метал, а оно оказалось... У них даже пестня такая есть "Рок-н-ролл мьзик" из, по-моему, "With the Beatles"... Чаком Берри написанная...

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Гость

17:24:22 14-08-2023

кто все эти люди?

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Сергей

01:07:25 15-08-2023

Собирать сплетни из сети, вот это журналистика. Фест прошел нормально с учетом погоды. Кого обломало, больше не приедут.

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Гость

13:50:55 15-08-2023

Сергей (01:07:25 15-08-2023) Собирать сплетни из сети, вот это журналистика. Фест прошел ... Все было супер!!!! С нами Ветер Сибирский и мы в Сибири живем!!=))

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Гость

08:18:50 15-08-2023

Гость (14:43:24 14-08-2023) Жалкие попытки оживить труп "русского рока" ник чему не прив... Slaughter To Prevail чьих будут? А ведь они сейчас законодатели в своем направлении.

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Гость

11:35:03 15-08-2023

Гость (14:43:24 14-08-2023) Жалкие попытки оживить труп "русского рока" ник чему не прив... Хрень ваш английский рок!

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Гость

11:37:19 15-08-2023

Фестиваль отличный! Люди общительные, веселые, еда вкусная, везде чисто, ни каких быдло не было, с погодой не повезло конечно, но это не испортило нам праздник!

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all right

12:13:01 15-08-2023

Гость (08:18:50 15-08-2023) Slaughter To Prevail чьих будут? А ведь они сейчас законодат... Дед про них не знает знает скорее всего.

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Александр

13:49:38 15-08-2023

толькор приехал от туда и могу сказать что все было обалденно. все описаное в статье является нытьем. ПОгода?! да! но все кто хотел приготовиться были готовы, дождевики, обувь и тд. Мусор!? так вы сами и мусорили. Мусор скапливался в течении дня, ночью его убирали. Утром все гадили по новой=)) Звук!? были опредленные проблемы отдельных выступающих, в том числе у Самойлова, но это результат того, что под дождем перевозили звук с одной сцены на которой был саунд чек, на другую где было выступление. В целом звук, свет и видео были супер, пишу из опыт Нашествий где все это было хуже. В общем свинья везде грязи найдет. В целом было все супер, очень дружелюбные люди и персонал, очень много музыки. Если будет в следующем году я обязательно поеду. Кстати я жил в ВИП городке, и это мое личное мнение.

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Гость

08:47:36 16-08-2023

Любуюсь на минусы, которые мне тут "знатоки рока" наваляли, читаю восторженные отзывы о квазифестивале псевдо-рок недогрупп пускавших сибирские ветры, и понимаю, что, чтобы там ни говорили медики, а жизнь высших млекопитающих без головного мозга не только возможна, но и массово практикуется.

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