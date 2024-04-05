Груженый досками грузовик сбил ребенка в Барнауле
Несовершеннолетнего увезли в больницу
05 апреля 2024, 14:15, ИА Амител
ДТП в Борзовой Заимке / Фото: Barnaul 22
В барнаульском поселке Борзовая Заимка водитель грузового автомобиля сбил ребенка, сообщает Barnaul 22.
ДТП случилось на улице Ржевской. По информации очевидцев, ребенок попал под колеса, когда вышел из школьного автобуса и начал переходить дорогу.
На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД. "О состоянии здоровья ребенка неизвестно, увезли в больницу", — пишет канал.
14:51:34 05-04-2024
На видеозаписи видно,что пацан не глядя дорогу перебегал перед грузовиком. Водилу затаскают сейчас.
19:57:42 05-04-2024
Гость (14:51:34 05-04-2024) На видеозаписи видно,что пацан не глядя дорогу перебегал пер... Ну да, один не глядя на дорогу перебегал, второй не глядя на дорогу ехал.
15:29:05 05-04-2024
пацан не глядя дорогу перебегал----- тоже с ужасом всегда наблюдаю, как детишки и особо одаренные пенсы дорогу переходят- когда хотят, и где хотят.