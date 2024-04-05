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Груженый досками грузовик сбил ребенка в Барнауле

Несовершеннолетнего увезли в больницу

05 апреля 2024, 14:15, ИА Амител

ДТП в Борзовой Заимке / Фото: Barnaul 22
ДТП в Борзовой Заимке / Фото: Barnaul 22

В барнаульском поселке Борзовая Заимка водитель грузового автомобиля сбил ребенка, сообщает Barnaul 22.

ДТП случилось на улице Ржевской. По информации очевидцев, ребенок попал под колеса, когда вышел из школьного автобуса и начал переходить дорогу. 

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.  "О состоянии здоровья ребенка неизвестно, увезли в больницу", — пишет канал.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

14:51:34 05-04-2024

На видеозаписи видно,что пацан не глядя дорогу перебегал перед грузовиком. Водилу затаскают сейчас.

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Гость

19:57:42 05-04-2024

Гость (14:51:34 05-04-2024) На видеозаписи видно,что пацан не глядя дорогу перебегал пер... Ну да, один не глядя на дорогу перебегал, второй не глядя на дорогу ехал.

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Гость

15:29:05 05-04-2024

пацан не глядя дорогу перебегал----- тоже с ужасом всегда наблюдаю, как детишки и особо одаренные пенсы дорогу переходят- когда хотят, и где хотят.

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