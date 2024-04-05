Груженый досками грузовик сбил ребенка в Барнауле

Несовершеннолетнего увезли в больницу

05 апреля 2024, 14:15, ИА Амител

ДТП в Борзовой Заимке / Фото: Barnaul 22

В барнаульском поселке Борзовая Заимка водитель грузового автомобиля сбил ребенка, сообщает Barnaul 22.

ДТП случилось на улице Ржевской. По информации очевидцев, ребенок попал под колеса, когда вышел из школьного автобуса и начал переходить дорогу.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД. "О состоянии здоровья ребенка неизвестно, увезли в больницу", — пишет канал.