Грузия с 5 мая закрыла проезд для автомобилей на границе с Россией
Легковой транспорт с задержкой сможет проезжать через ворота, предназначенные для грузовых машин
05 мая 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Из-за ремонтных работ на пропускном пункте Казбеги – Верхний Ларс на границе России и Грузии закроют проезд для легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что перекрытие начинает действовать с 5 мая и продлится месяц. За это время планируют построить новые проезды для машин.
На время перекрытия легковые машины смогут с задержкой проезжать через ворота, предназначенные для грузовиков.
Пропуск людей через границу будет проводиться в штатном режиме.
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