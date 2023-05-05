Грузия с 5 мая закрыла проезд для автомобилей на границе с Россией

Легковой транспорт с задержкой сможет проезжать через ворота, предназначенные для грузовых машин

05 мая 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из-за ремонтных работ на пропускном пункте Казбеги – Верхний Ларс на границе России и Грузии закроют проезд для легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что перекрытие начинает действовать с 5 мая и продлится месяц. За это время планируют построить новые проезды для машин.

На время перекрытия легковые машины смогут с задержкой проезжать через ворота, предназначенные для грузовиков.

Пропуск людей через границу будет проводиться в штатном режиме.