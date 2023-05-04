Грузовики со снарядами и топливом столкнулись в Нижегородской области

Боеприпасы не были подготовлены к стрельбе, детонация не произошла

04 мая 2023, 19:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Фура с топливом столкнулась с фурой, которая перевозила боеприпасы, в Нижегородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Отмечается, что снаряды были не подготовлены к стрельбе – к ним не прикручены взрыватели. Предназначены снаряды для танковой стрельбы.

Детонации и пожара не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

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