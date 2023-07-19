Грузовик дважды врезался в ограничитель перед Старым мостом

Собралась пробка

19 июля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

"Очередной гений, который надеялся пролезть, но, увы, не смог и заблокировал сначала выезд из города, а после попытался проехать по встречке и снова врезался, что перекрыл движение в город", – рассказал очевидец.

По данным 2ГИС, по состоянию на 11:50 за Старым мостом на Новосибирском тракте действительно была пробка.

Изображение: 2ГИС

Отметим, что грузовики врезаются в ограничитель перед Старым мостом регулярно. Конструкция необходима, чтобы слишком тяжелые и крупные машины по нему не ездили.