Грузовик дважды врезался в ограничитель перед Старым мостом
Собралась пробка
19 июля 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".
"Очередной гений, который надеялся пролезть, но, увы, не смог и заблокировал сначала выезд из города, а после попытался проехать по встречке и снова врезался, что перекрыл движение в город", – рассказал очевидец.
По данным 2ГИС, по состоянию на 11:50 за Старым мостом на Новосибирском тракте действительно была пробка.
Отметим, что грузовики врезаются в ограничитель перед Старым мостом регулярно. Конструкция необходима, чтобы слишком тяжелые и крупные машины по нему не ездили.
12:49:26 19-07-2023
Какой-то умник придумал поставить трубу, что-бы разбивать грузовики, ждут когда кто-нибудь из водителей убьётся...
14:00:44 19-07-2023
Доброжелатель (12:49:26 19-07-2023) Какой-то умник придумал поставить трубу, что-бы разбивать гр... Да, поставили умные. А есть доброжелатель, не блещет умом, не понимает в ограничении весовой нагрузки моста. Превышение приведёт к разрушению. Лучше пусть грузовики ломаются, чем мост.
14:06:26 19-07-2023
Доброжелатель (12:49:26 19-07-2023) Какой-то умник придумал поставить трубу, что-бы разбивать гр... А знаки ПДД для кого люди придумали? Сами для себя? А водители их соблюдать не должны?
13:00:06 19-07-2023
Когда они его совсем сшибут и центр аула от фур разгрузят ?
13:28:37 19-07-2023
Гость (13:00:06 19-07-2023) Когда они его совсем сшибут и центр аула от фур разгрузят ? ... Пусть к окулисту сходят, проверят зрение, а то знаки совсем не видят. И центр ни фига не разгрузится, от запуска большегрузов по старому мосту, который, кстати, не рассчитан на большой вес. Если туда пустить большегрузы, то там будут ездить и тонары, которые вместо положенных 20 тонн, возят по 30 тонн
13:24:13 19-07-2023
Доброжелатель (12:49:26 19-07-2023) Какой-то умник придумал поставить трубу, что-бы разбивать гр... Какие-то придурки не умеют читать знаки
13:41:49 19-07-2023
Очередной собственник сэкономил на водительской зарплате. Получил что хотел. А потом удивляемся количеству ДТП с фурами-вот он результат. Садят 20летних у которых опыт вождения только в мерканьских играх на компьютере.
16:29:10 19-07-2023
Гость (13:41:49 19-07-2023) Очередной собственник сэкономил на водительской зарплате. По... а умение смотреть на знаки зависит от возраста?
14:26:21 19-07-2023
Походу вся бригада весового контроля отписалась. А про ограничение весовой нагрузки на мост, тут вы совершенно правы, десять тонаров, груженных под завязку, конечно перевесят грузовой состав, идущий по нижней части моста и уж тем более электричку
14:56:02 19-07-2023
вся бригада весового контроля отписалась - нет к вечеру подгребем
15:04:18 19-07-2023
Гость (14:56:02 19-07-2023) вся бригада весового контроля отписалась - нет к вечеру под... А работать кто будет? Весовой контроль, он круглосуточно.
15:21:54 19-07-2023
А как он пролез под ограничителем на ВРЗ перед спуском из города? Раз застрял уже после моста. Ограничители разной высоты с разных сторон?
15:24:02 19-07-2023
А работать кто будет? - ну мы по очереди же
15:33:37 19-07-2023
Гость (15:24:02 19-07-2023) А работать кто будет? - ну мы по очереди же... Тогда норм, весовой контроль под контролем)))))))))))))
12:29:17 20-07-2023
Гость (15:24:02 19-07-2023) А работать кто будет? - ну мы по очереди же... Ну точно, всей толпой по очереди отметились, сколько минусов в правильных комментах)))
16:11:43 19-07-2023
вот водила впухнул-) Теперь шушлайку продать прийдется и жепь сдавать в аренду долго
09:57:21 20-07-2023
Все элементарно и простынь, ограничитель по высоте поставлен для того чтобы бабло мимо и на халяву не ехало, на новом мосту есть весовой контроль и пост с соответствующими специалистами, а на старом мосту его нет. Вообще старый мост выдержит любую фуру и даже до ремонта выдерживал, и не забывайте внизу жд пути по которым идут поезда которые потяжелее любой фуры.