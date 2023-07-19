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Грузовик дважды врезался в ограничитель перед Старым мостом

Собралась пробка

19 июля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

"Очередной гений, который надеялся пролезть, но, увы, не смог и заблокировал сначала выезд из города, а после попытался проехать по встречке и снова врезался, что перекрыл движение в город", – рассказал очевидец.

По данным 2ГИС, по состоянию на 11:50 за Старым мостом на Новосибирском тракте действительно была пробка.

Изображение: 2ГИС

Отметим, что грузовики врезаются в ограничитель перед Старым мостом регулярно. Конструкция необходима, чтобы слишком тяжелые и крупные машины по нему не ездили.

Барнаул ДТП

Комментарии 17

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Доброжелатель

12:49:26 19-07-2023

Какой-то умник придумал поставить трубу, что-бы разбивать грузовики, ждут когда кто-нибудь из водителей убьётся...

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Виктор

14:00:44 19-07-2023

Доброжелатель (12:49:26 19-07-2023) Какой-то умник придумал поставить трубу, что-бы разбивать гр... Да, поставили умные. А есть доброжелатель, не блещет умом, не понимает в ограничении весовой нагрузки моста. Превышение приведёт к разрушению. Лучше пусть грузовики ломаются, чем мост.

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Гость

14:06:26 19-07-2023

Доброжелатель (12:49:26 19-07-2023) Какой-то умник придумал поставить трубу, что-бы разбивать гр... А знаки ПДД для кого люди придумали? Сами для себя? А водители их соблюдать не должны?

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Гость

13:00:06 19-07-2023

Когда они его совсем сшибут и центр аула от фур разгрузят ?

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Гость

13:28:37 19-07-2023

Гость (13:00:06 19-07-2023) Когда они его совсем сшибут и центр аула от фур разгрузят ? ... Пусть к окулисту сходят, проверят зрение, а то знаки совсем не видят. И центр ни фига не разгрузится, от запуска большегрузов по старому мосту, который, кстати, не рассчитан на большой вес. Если туда пустить большегрузы, то там будут ездить и тонары, которые вместо положенных 20 тонн, возят по 30 тонн

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Гость

13:24:13 19-07-2023

Доброжелатель (12:49:26 19-07-2023) Какой-то умник придумал поставить трубу, что-бы разбивать гр... Какие-то придурки не умеют читать знаки

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Гость

13:41:49 19-07-2023

Очередной собственник сэкономил на водительской зарплате. Получил что хотел. А потом удивляемся количеству ДТП с фурами-вот он результат. Садят 20летних у которых опыт вождения только в мерканьских играх на компьютере.

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Гость

16:29:10 19-07-2023

Гость (13:41:49 19-07-2023) Очередной собственник сэкономил на водительской зарплате. По... а умение смотреть на знаки зависит от возраста?

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Гость

14:26:21 19-07-2023

Походу вся бригада весового контроля отписалась. А про ограничение весовой нагрузки на мост, тут вы совершенно правы, десять тонаров, груженных под завязку, конечно перевесят грузовой состав, идущий по нижней части моста и уж тем более электричку

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Гость

14:56:02 19-07-2023

вся бригада весового контроля отписалась - нет к вечеру подгребем

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Гость

15:04:18 19-07-2023

Гость (14:56:02 19-07-2023) вся бригада весового контроля отписалась - нет к вечеру под... А работать кто будет? Весовой контроль, он круглосуточно.

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Гость

15:21:54 19-07-2023

А как он пролез под ограничителем на ВРЗ перед спуском из города? Раз застрял уже после моста. Ограничители разной высоты с разных сторон?

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Гость

15:24:02 19-07-2023

А работать кто будет? - ну мы по очереди же

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Гость

15:33:37 19-07-2023

Гость (15:24:02 19-07-2023) А работать кто будет? - ну мы по очереди же... Тогда норм, весовой контроль под контролем)))))))))))))

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Гость

12:29:17 20-07-2023

Гость (15:24:02 19-07-2023) А работать кто будет? - ну мы по очереди же... Ну точно, всей толпой по очереди отметились, сколько минусов в правильных комментах)))

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Гость

16:11:43 19-07-2023

вот водила впухнул-) Теперь шушлайку продать прийдется и жепь сдавать в аренду долго

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Гость

09:57:21 20-07-2023

Все элементарно и простынь, ограничитель по высоте поставлен для того чтобы бабло мимо и на халяву не ехало, на новом мосту есть весовой контроль и пост с соответствующими специалистами, а на старом мосту его нет. Вообще старый мост выдержит любую фуру и даже до ремонта выдерживал, и не забывайте внизу жд пути по которым идут поезда которые потяжелее любой фуры.

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