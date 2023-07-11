В Барнауле фура прошла под ограничителем перед Старым мостом и начала разваливаться

Грузовики врезаются в эту конструкцию регулярно

11 июля 2023, 10:50, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

Грузовой автомобиль проехал под ограничителем перед Старым мостом в Барнауле.

Как сообщает "В курсе 22", все произошло ночью 11 июля. В момент преодоления препятствия полуприцеп фуры повредился и начал разваливаться.

Водитель обратил на это внимание и сделал остановку. Что было дальше, неизвестно.

Отметим, что грузовики врезаются в этот ограничитель регулярно. Конструкция необходима, чтобы слишком тяжелые и крупные машины не ездили по мосту.