В Барнауле фура прошла под ограничителем перед Старым мостом и начала разваливаться
Грузовики врезаются в эту конструкцию регулярно
11 июля 2023, 10:50, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
Грузовой автомобиль проехал под ограничителем перед Старым мостом в Барнауле.
Как сообщает "В курсе 22", все произошло ночью 11 июля. В момент преодоления препятствия полуприцеп фуры повредился и начал разваливаться.
Водитель обратил на это внимание и сделал остановку. Что было дальше, неизвестно.
Отметим, что грузовики врезаются в этот ограничитель регулярно. Конструкция необходима, чтобы слишком тяжелые и крупные машины не ездили по мосту.
11:01:40 11-07-2023
Ничего нового - дураки и дороги.
11:05:51 11-07-2023
Два года ремонтировать мост по которому в итоге грузовикам ездить нельзя. Теперь главное чтобы на Новом рынке пешеходный мост не получился
11:10:00 11-07-2023
Есть предложение слегка приподнять ограничитель.Тогда фуры будут меньше курочиться,а мосту вреда не будет,хоть он и старенький.
11:18:59 11-07-2023
Гость (11:10:00 11-07-2023) Есть предложение слегка приподнять ограничитель.Тогда фуры б... Лучше вообще убрать этот ограничитель.
12:13:04 11-07-2023
Гость (11:10:00 11-07-2023) Есть предложение слегка приподнять ограничитель.Тогда фуры б... Дело не в заботе о старом мосте, а о возможной потери источников поступления мзды, поскольку на Старом мосте нет весового контроля и фуры, с которых можно содрать адский штраф за якобы "перегруз", норовят проехать именно там...
11:32:22 11-07-2023
Фуры вообще не должны в город заезжать, должны быть перевалочные базы на окраине, где их перегружают на мелкие грузовички. Так сделано например в Новосибирске, а также в большинстве западных стран, где заезд фур в города категорически запрещен.
11:38:18 11-07-2023
Гость (11:32:22 11-07-2023) Фуры вообще не должны в город заезжать, должны быть перевало... Вы предлагаете усложнить логистику, что приведет к удорожанию и так не дешевой продукции, перевозимой фурами?
11:39:28 11-07-2023
Чтоб фуры не заезжали в город нужна объездная дорога, а ее нет.
17:30:59 11-07-2023
Гость (11:39:28 11-07-2023) Чтоб фуры не заезжали в город нужна объездная дорога, а ее н... Как это нет? По новому мосту и алга!
11:42:31 11-07-2023
Понаберут по объявлению. Лучше б стояла без водителя, чем с таким ездуном
12:48:13 11-07-2023
Бедолаги, пытаются экономить копейку а влетают на крупные ремонты.
14:13:14 11-07-2023
Может я чего не понимаю - просветите. Вот водителя обвиняют тут . А в чем его вина? Это он сделал ограничитель пониже? Он загрузил лишнего - так тогда наоборот пониже фура просесть должна и он свободно бы проехал ....... )))))))
14:15:33 11-07-2023
дядя федор (14:13:14 11-07-2023) Может я чего не понимаю - просветите. Вот водителя обвиняют ... вы глупенький? водила поперся под знак запрещающий и он по вашей странной логике не виноват?
15:32:23 11-07-2023
Гость (14:15:33 11-07-2023) вы глупенький? водила поперся под знак запрещающий и он по в... так надо так и доводить новость (для "глупеньких в частности) что он там не должен ездить (а где- то летать наверное или вброд проходить ? - ну это уже другой вопрос ) )))))). А то все описано так будто он просто не "уложился в габариты" ограничителя ..... Ну а Вам спасибо от "глупенького" - вразумили )))
16:26:30 11-07-2023
Гость (15:32:23 11-07-2023) так надо так и доводить новость (для "глупеньких в частности... Глупенький, а ездить ему можно по новому мосту, там весовой контроль!!!! А эти долбодятлы лезут на рожон и ломают свои рога, и мост конечно тоже. Че они делают в городе большегрузы????
17:14:24 11-07-2023
дядя федор (14:13:14 11-07-2023) Может я чего не понимаю - просветите. Вот водителя обвиняют ... Я с вами согласен, а ещё если машина пустая? Какой перегруз. Прокуратура должна давно заняться этой проблемой. И нечего в комментариях хаить водителей, это наши кормильцы, их итак мало уже осталось.
17:40:23 11-07-2023
Гость (17:14:24 11-07-2023) Я с вами согласен, а ещё если машина пустая? Какой перегруз.... С чего бы это они стали кормильцами, эти дармоеды ? По ЖД должны перевозки такие производиться, а не это стадо по дорогам гонять, разбивая дороги по всей стране.
17:50:57 11-07-2023
Гость (17:40:23 11-07-2023) С чего бы это они стали кормильцами, эти дармоеды ? По ЖД до... Вы хоть раз отправляли грузы по ЖД? То, что сейчас идет неделю, будет приходить за полтора-два месяца, если не потеряется по дороге. У меня один раз контейнер не дошел до пункта назначения. Нашелся через два месяца после начала поисков в Мариинске. Как итог срыв сроков поставки на 2 месяца (при том, что отгружался за месяц до часа Х). А фурой этот же груз тогда доходил за 3 дня. Сейчас за 5.
17:56:31 11-07-2023
Гость (17:40:23 11-07-2023) С чего бы это они стали кормильцами, эти дармоеды ? По ЖД до... А кто в магазины и по посёлка развозит продукты и все товары, а в бийск начнём завозить будете? Прежде чем писать всякую туфту мозгами шевелить надо, а все эти Платоны надо отменить. А если в России гузоподемность мостов 20тон,то и машины нужно выпускатьпод э тот вест.
08:03:35 12-07-2023
дядя федор (14:13:14 11-07-2023) Может я чего не понимаю - просветите. Вот водителя обвиняют ... Поздравляю, дядя федор, ты балбес..(с) Перед Старым мостом куча знаков - "большегрузу запрещено". Водителя именно в этом и обвиняют, что он знаки эти проигнорировал. "Если нельзя, но очень хочется, то можно." - это лозунг слабоумных.
15:22:53 11-07-2023
Надо этому водятлу к Гудвину сгонять, может там ещё не кончилось акция по раздаче мозгов...
16:55:45 11-07-2023
1Не местные водители,которые едут первый раз в город,едут по ДубльГИС,а он ведёт их через старый мост2Наверное мало знаков,или они мелкие)),ну а если все исправлено,значит водители сами отвечают за свой выбор.
08:06:42 12-07-2023
Алёна (16:55:45 11-07-2023) 1Не местные водители,которые едут первый раз в город,едут по... в шары нужно меньше долбиться.
08:21:00 12-07-2023
Алёна (16:55:45 11-07-2023) 1Не местные водители,которые едут первый раз в город,едут по... по дубльгису едут??? а вы прелесть какая очаровательная дурочка или ужас какая дура?
17:26:13 11-07-2023
Алёна (16:55:45 11-07-2023) 1Не местные водители,которые едут первый раз в город,едут по... Знаки висят семь раз, все по ГОСТу. Мало того надо еще не видеть сам ограничитель.