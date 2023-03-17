Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае
Очевидцы заметили лежащее на дороге тело человека
17 марта 2023, 10:06, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Алтайском крае на Змеиногорской трассе произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".
По предварительным данным, пассажирский автобус сбил человека. Тело заметили лежащим на проезжей части, а у машины повреждена передняя часть.
Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу мужчину, сбившего людей на остановке в Новоалтайске.
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