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Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае

Очевидцы заметили лежащее на дороге тело человека

17 марта 2023, 10:06, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"
Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Алтайском крае на Змеиногорской трассе произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

По предварительным данным, пассажирский автобус сбил человека. Тело заметили лежащим на проезжей части, а у машины повреждена передняя часть.

Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу мужчину, сбившего людей на остановке в Новоалтайске.

Комментарии 3

  • На фото, дорога словно козья тропа. Шел человек, поскользнулся под колеса и спустил свой дух.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Почему на дороге гололед? Вообще посыпают ее антиобледенительными смесями дорожники?
    17 марта, Гость   Ответить
  • загородные трассы никто не посыпает
    17 марта, Гость   Ответить
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