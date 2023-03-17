Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае

Очевидцы заметили лежащее на дороге тело человека

17 марта 2023, 10:06, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Алтайском крае на Змеиногорской трассе произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

По предварительным данным, пассажирский автобус сбил человека. Тело заметили лежащим на проезжей части, а у машины повреждена передняя часть.

Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу мужчину, сбившего людей на остановке в Новоалтайске.