Грузовик и легковушка столкнулись на Алтае
Водитель иномарки пострадал
27 мая 2023, 10:50, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
В селе Манжерок Республики Алтай в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком пострадал человек, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 25 мая около 09:20. 49-летний водитель грузовика Tatra 815 на нерегулируемом перекрёстке не уступил движущемуся по главной дороге Nissan Bluebird и допустил с ним столкновение.
От удара пострадал 25-летний водитель легковушки. Ему оказали медпомощь, не госпитализирован.
В отношении водителя грузовика вынесено постановление об административном правонарушении.
Комментарии 0