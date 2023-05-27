Грузовик и легковушка столкнулись на Алтае

Водитель иномарки пострадал

27 мая 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В селе Манжерок Республики Алтай в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком пострадал человек, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 25 мая около 09:20. 49-летний водитель грузовика Tatra 815 на нерегулируемом перекрёстке не уступил движущемуся по главной дороге Nissan Bluebird и допустил с ним столкновение.

От удара пострадал 25-летний водитель легковушки. Ему оказали медпомощь, не госпитализирован.

В отношении водителя грузовика вынесено постановление об административном правонарушении.