Грузовик насквозь проломил мост в Республике Алтай

Машина заехала на переправу, несмотря на сильное превышение допустимого веса

24 августа 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: Минрегионразвития РА

Грузовой автомобиль проломил мост в Республике Алтай. Об этом рассказали в Минрегионразвития региона.

Авария произошла на участке трассы Паспаул - Салганда. Водитель грузовика заехал на переправу, несмотря на то, что вес автомобиля превышал допустимую массу. В результате один из пролетов моста обрушился, а машина повисла в провале. Никто не пострадал.

Отмечается, что мост стоял в очереди на капитальный ремонт, после случившегося проведение ремонта сделают приоритетным.