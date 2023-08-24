Грузовик насквозь проломил мост в Республике Алтай
Машина заехала на переправу, несмотря на сильное превышение допустимого веса
24 августа 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: Минрегионразвития РА
Грузовой автомобиль проломил мост в Республике Алтай. Об этом рассказали в Минрегионразвития региона.
Авария произошла на участке трассы Паспаул - Салганда. Водитель грузовика заехал на переправу, несмотря на то, что вес автомобиля превышал допустимую массу. В результате один из пролетов моста обрушился, а машина повисла в провале. Никто не пострадал.
Отмечается, что мост стоял в очереди на капитальный ремонт, после случившегося проведение ремонта сделают приоритетным.
11:21:22 24-08-2023
И таких очередей много. Чего ждут в очереди?
22:10:59 24-08-2023
Гость (11:21:22 24-08-2023) И таких очередей много. Чего ждут в очереди?... Причина в том, что водитель проигнорировал знак с указанием максимального веса машины, допустимого для этого моста. Ну надо же было соображать, куда ты едешь такой груженый!
11:43:53 24-08-2023
Не мудрено, посмотрите сколько грузовиков 30-40тонн ездят по нашим новым дорогам!? И никто их не останавливает, ограничения на вес нигде нет. Ужас! В 2024 г. Опять будем делать ремонт дорог в городе, Майминском районе. Где же вы депутаты, исполнительная власть?