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Грузовик остался без прицепа возле Старого моста в Барнауле

Водитель попытался проскочить под ограничителем и не смог

07 сентября 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Грузовик потерял прицеп возле Старого моста в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Водитель большого автомобиля не рассчитал габариты и попытался проехать под ограничителем. Сделать этого он не смог, прицеп зацепился за металлическую конструкцию и сложился назад.

Грузовик с дороги убрали, чтобы не мешал движению. Прицепу предстоит серьезный ремонт, если он вообще возможен.

В комментариях в сообществе "Инцидент Барнаул" пользователи отметили, что водителям стоит учиться на ошибках своих коллег.

Барнаул ДТП Авто

Комментарии 9

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Гость

10:10:00 07-09-2023

В комментариях в сообществе "Инцидент Барнаул" пользователи отметили, что водителям стоит учиться на ошибках своих коллег.///Водителям нужно учить ПДД и смотреть на знаки у дороги

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Юс

11:02:59 07-09-2023

Гость (10:10:00 07-09-2023) В комментариях в сообществе "Инцидент Барнаул" пользователи ... При этом, желательно знать габариты своей повозки

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Гость

10:46:49 07-09-2023

А они смотрят только в телефон и навигатор. На знаки им плевать.

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Водитель

11:31:16 07-09-2023

Водила, конечно, виноват. Однако, учитывая частоту таких происшествий, стоило бы метров за 200 до ограничителя установить легкую рамку со свободно висящими на высоте ограничителя металлическими пластинами, которые при задевании большегруза не нанесут ему вреда, но подадут громкий сигнал о том, что дальше он не сможет проехать. Не так уж это и дорого будет стоить.

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Гость

12:46:09 07-09-2023

Водитель (11:31:16 07-09-2023) Водила, конечно, виноват. Однако, учитывая частоту таких про... Она там есть.

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Гость

13:00:31 07-09-2023

Водитель (11:31:16 07-09-2023) Водила, конечно, виноват. Однако, учитывая частоту таких про... Только не металлические пластины, а тяжеленные гири, которые оставят серьёзные повреждения, помнут фургон. Но не разломают его совсем.

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Гость

13:15:14 07-09-2023

Гость (13:00:31 07-09-2023) Только не металлические пластины, а тяжеленные гири, которые... Там со стальными цепями. Какали водилы на него снизу вверх. Все цепи пооборвали.

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Гость

13:09:55 07-09-2023

Водитель (11:31:16 07-09-2023) Водила, конечно, виноват. Однако, учитывая частоту таких про... Вообще такие рамки с цепями там стоят как раз перед ограничителями с двух сторон Старого моста, но даже скрежет цепей не останавливает некоторых водителей от желания проехать по мосту в нарушение правил. Что еще надо ставить, чтобы дальнобойщики обращали внимание на ограничение? Похоже только противотанковые ежи, и то не факт...

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Гость

16:52:04 07-09-2023

Гость (13:09:55 07-09-2023) Вообще такие рамки с цепями там стоят как раз перед ограничи... Снайпера. который посоле задевания цепей, в случае пордолжения движения - в лоб бил. Одним дураком буддет меньше, зато соббственник техники не понесет убытки из за этого идиота.

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