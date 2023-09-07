Грузовик остался без прицепа возле Старого моста в Барнауле

Водитель попытался проскочить под ограничителем и не смог

07 сентября 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Грузовик потерял прицеп возле Старого моста в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Водитель большого автомобиля не рассчитал габариты и попытался проехать под ограничителем. Сделать этого он не смог, прицеп зацепился за металлическую конструкцию и сложился назад.

Грузовик с дороги убрали, чтобы не мешал движению. Прицепу предстоит серьезный ремонт, если он вообще возможен.

В комментариях в сообществе "Инцидент Барнаул" пользователи отметили, что водителям стоит учиться на ошибках своих коллег.