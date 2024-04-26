Грузовик перевернулся и собрал пробку на алтайской трассе
По предварительным данным, пострадал только водитель
26 апреля 2024, 11:15, ИА Амител
Фото с места происшествия / amic.ru
Авария с участием грузовика произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
Автомобиль MAN перевернулся на дороге рядом с поселком Сибирские Огни. Грузовик перекрыл движение в одну сторону, из-за чего собралась большая пробка.
По предварительным данным, пострадал только водитель. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус перевернулся в Благовещенском районе.
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